وزيرا خارجية أمريكا وبولندا يبحثان الاستجابة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في خلال اتصال هاتفي، مع نظيره البولندي زبيجنيو راو، سبل تعزيز التعاون للاستجابة العالمية على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن بلينكن وراو ناقشا أهمية استمرار التعاون الوثيق في الاستجابة العالمية -للعملية الروسية في أوكرانيا.



وشكر بلينكن بولندا على مساعدتها الأمنية المستمرة ودعمها الإنساني لأوكرانيا وكرمها في استضافة ملايين اللاجئين من أوكرانيا.



كما ناقش الوزيران تعزيز التعاون الثنائي في مجال توليد الطاقة النووية المدنية في بولندا لتعزيز أمن الطاقة المشترك، وتغير المناخ، وأهداف الأمن القومي.

