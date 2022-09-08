تباطؤ نمو صادرات الصين في أغسطس وتراجع فائض الميزان التجاري

تباطأ نمو الصادرات الصينية خلال أغسطس ليسجل 7.1% على أساس سنوي من نمو بـ 18% سجله في شهر يوليو مقابل توقعات بنمو بـ 12.8%، وذلك في وقت ما تزال تلقي فيه جائحة كورونا بظلالها على المدن الصينية والمصانع المتواجدة فيها مع استمرار عمليات الإغلاق لمصانع وأحياء.

هذا وسجل نمو الواردات تباطؤاً كبيراً خلال أغسطس ليصل إلى مستويات 0.3% من نمو وصل إلى 2.3% في يوليو مقابل توقعات عند 1.1%.

ونتيجة لهذا التباطؤ، فقد تراجع فائض الميزان التجاري للصين إلى مستويات 79.39 مليار دولار خلال أغسطس من فائض وصل إلى 101.26 مليار دولار في يوليو.

وكان فائض الميزان التجاري الصيني قد وصل إلى مستويات قياسية في فبراير من العام 2022 عندما سجل حوالي 116 مليار دولار.