الرئيس الأوكراني: أخبار سارة من منطقة خاركيف هذا الأسبوع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك أخبارا جيدة حول نجاح القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف هذا الأسبوع.

وقال زيلينسكي -في خطاب ألقاه عبر الفيديو- من الآن فصاعدا، ستحتفل أوكرانيا في 7 سبتمبر من كل عام بيوم الاستخبارات العسكرية وهو يوم إجازة رسمية للعاملين الذين لا يمكن المبالغة في تقدير مساهمتهم في دفاعنا وانتصارنا في المستقبل، مضيفا "في السابق، لم يكن لدينا مثل هذه العطلة وخاصة على مستوى البلاد ، وعلى الرغم من أن ضباط المخابرات العسكرية عادة ما يتلقون التهاني في هذا اليوم. إلا أنني وقعت على مرسوم يرتقي بهذا اليوم إلى المستوى المناسب".

وأضاف -وفقا حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية- أنني هنأت في الصباح ضباط استخباراتنا وشكرتهم على خدمتهم وكذلك شكرت كيريلو بودانوف رئيس مديرية المخابرات الرئيسية على تنحقيق النتائج التي تحتاجها أوكرانيا، مشيرا إلى أن "هذا الأسبوع لدينا أخبار سارة من منطقة خاركيف... ربما شاهدتم جميعا بالفعل تقارير حول نشاط المدافعين الأوكرانيين... وأعتقد أن كل مواطن يشعر بالفخر لمحاربينا... إنه فخر مستحق وشعور صحيح".