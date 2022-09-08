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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للسير عكس الإتجاه.. محافظ القليوبية يسحب رخص 5 سيارات بشبرا الخيمة| شاهد

جانب من الحملات
جانب من الحملات

ضبط عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة، 5 سيارات أجرة وملاكي تسير عكس الاتجاه عند مطلع الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر.

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ووجه الهجان، بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين، لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجهًا بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

 
كما وجه المحافظ، إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات في الأماكن التي يعتاد عليها السائقين بالسير عكس الاتجاه وضبط المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.

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القليوبية شبرا الخيمة محافظ القليوبية ادارات المرور شبرا بنها الحر الطريق الدائرى

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