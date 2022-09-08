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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع الكهرباء عن 21 قرية بطوخ في القليوبية

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أعلنت شركة كهرباء القليوبية فصل التيار الكهربائي عن 21 قرية بمركز ومدينة طوخ اليوم الخميس من الساعة 6 صباحاً وحتى 8 صباحاً.

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وقالت الشركة ان قطع الكهرباء سوف يكون على مغذيات ( الرجالات - مشتهر القديم - ميت كنانة - العرب - الحصة - العمار - الصفا ) وذلك لقيام محطة محولات طوخ بغسيل مهمات 66 ك ف.

وأضافت الشركة ان القرى المتاثره بالفصل (السفاينة - الغزاوية - طنط الجزيرة - الرجالات - الحمودية - عزب مشتهر - الوحايشة - جزء من المنزلة - قرية ميت كنانة - سرى - عرب الرواشدة - عرب السباعات - عرب إسماعيل - عرب المقابلة - قرية الحصة - عزب الحصة - مول العابد - قرية إمياى - جزء من بلتان - قرية الصفا - زاوية بلتان).

القليوبية قطع الكهرباء فصل التيار الكهربائي محطة محولات اليوم الخميس شركة كهرباء القليوبية

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