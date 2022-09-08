اليوم.. قطع الكهرباء عن 21 قرية بطوخ في القليوبية

أعلنت شركة كهرباء القليوبية فصل التيار الكهربائي عن 21 قرية بمركز ومدينة طوخ اليوم الخميس من الساعة 6 صباحاً وحتى 8 صباحاً.



وقالت الشركة ان قطع الكهرباء سوف يكون على مغذيات ( الرجالات - مشتهر القديم - ميت كنانة - العرب - الحصة - العمار - الصفا ) وذلك لقيام محطة محولات طوخ بغسيل مهمات 66 ك ف.

وأضافت الشركة ان القرى المتاثره بالفصل (السفاينة - الغزاوية - طنط الجزيرة - الرجالات - الحمودية - عزب مشتهر - الوحايشة - جزء من المنزلة - قرية ميت كنانة - سرى - عرب الرواشدة - عرب السباعات - عرب إسماعيل - عرب المقابلة - قرية الحصة - عزب الحصة - مول العابد - قرية إمياى - جزء من بلتان - قرية الصفا - زاوية بلتان).