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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرصة وحيدة.. موقف فيوتشر من انتقال بوبو وعمر كمال لـ الأهلي والزمالك

فيوتشر
فيوتشر

كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر، آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات الأهلي والزمالك لضم رضا بوبو وعمر كمال.

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فيوتشر لن يفرط في لاعبيه 

أكد شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» عبر راديو «أون سبورت»، أن النادي لا يفكر في التفريط بخدمات أي من لاعبيه، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الذي يشارك في الكونفدرالية الأفريقية، في ظل ارتباط العديد من اللاعبين بالانتقال إلى صفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وشدد نائب رئيس نادي فيوتشر، على أن إدارة الفريق متمسكة ببقاء جميع اللاعبين، وعلى رأسهم محمد رضا بوبو الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الأهلي، وعمر كمال الذي يعد أحد أهداف الزمالك في الفترة الماضية، من أجل تدعيم خط دفاعه، كما أشار إلى أن النادي يرغب في الاعتماد على قوامه الأساسي بشكل كامل.

فرصة وحيدة أمام الأهلي والزمالك

وتطرّق للحديث عن الفرصة الوحيدة التي ستسمح للاعبي فيوتشر بالرحيل والانتقال إلى صفوف أي من الأندية التي ترغب في التعاقد معهم وعلى رأسهم الأهلي والزمالك، وهي عدم مشاركتهم رفقة الفريق في البطولة الأفريقية، من أجل قيدهم مع الأندية الجديدة وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: «الحالة الوحيدة التي ستسمح لهم بالمشاركة الأفريقية مع أندية أخرى رغم قيدهم مع فيوتشر، هي عدم مشاركتهم بقميص فيوتشر في أي مباراة ينظمها الاتحاد الأفريقي».

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