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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بتلاوة القرآن الكريم .. بدء تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة القناة |فيديو

صدى البلد

بدأت فعاليات تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، بتلاوة القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس السيسي.

 وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، خلال زيارته محافظة الإسماعيلية.

من جانبه كشف مصدر مطلع اهم المعلومات عن القرية الأولمبية، مؤكدا أنها  مدينة رياضية متكاملة بمواصفات عالمية تستكمل بها هيئة قناة السويس دورها المجتمعي بمنطقة القناة.

وتقع القرية الأولمبية على مساحة ٣٥٠ ألف متر مربع تقريبًا ٨٦ فدانا وفي موقع متميز تقع القرية الأوليمبية التابعة لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية وتتسع المدينة الرياضية لتشمل العديد من المنشأت الرياضية لمجموعة من الألعاب المختلفة تضم استاد هيئة قناة السويس والصالة المغطاة ومجمع السباحة واستاد الهوكي والملاعب الفرعية لكرة القدم، والملاعب المفتوحة لتدريبات الألعاب الجماعية.

تتكون القرية من  استاد هيئة قناة السويس، في إطار المسئولية المجتمعية لهيئة قناة السويس، واستكمالاً للمنظومة الرياضية التابعة للهيئة، حيث  انتهت أعمال إنشاء الاستاد الجديد بمحافظة الإسماعيلية ليكون بالتكامل مع منشآت الهيئة الرياضية بمثابة قرية أوليمبية  تلبي متطلبات النهضة الرياضية الحالية وتدعم جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية.
 

الوحدات البحرية هيئة قناة السويس القران الكريم الرئيس السيسي تدشين الوحدات البحرية

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