خبير لوائح يحذر الزمالك والهلال من عقوبات كأس سوبر لوسيل

حذر نصر عزام، خبير اللوائح والقوانين الدولية، الزمالك والهلال السعودي، من عقوبات مباراة كأس سوبر لوسيل، المقرر لها غد، الجمعة، في مباراة كأس سوبر لوسيل.

وقال نصر عزام، في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية: "بطولة سوبر لوسيل هي مباراة ودية، لكن المخالفات الجسيمة في حال ارتكابها من قبل لاعب أو مدرب أو إداري، سوف يتم اتخاذ قرار بإيقاف المخالف محليا ودوليا، وسيتم اعتماد القرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف: "البطاقات والمخالفات والاحتجاجات العادية ستكون عقوبتها خلال المباراة فقط".

ويحتضن ملعب لوسيل مباراة الزمالك والهلال، في إطار استعدادات قطر، لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

الزمالك ضد الهلال

يستهدف الزمالك تحقيق الفوز على الهلال في مباراة اليوم، وحصد لقب كأس سوبر لوسيل.

ويحصل الفائز بلقب كأس لوسيل على مكافأة مالية ضخمة قيمتها 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.

يذكر أن آخر لقاء جمع الزمالك والهلال، كان في عام 2018 في بطولة كأس السوبر المصري السعودي، وفاز الفارس الأبيض على زعيم آسيا 2-1.

ويشهد استاد لوسيل عشر مباريات خلال جميع مراحل منافسات المونديال، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاما بنهائي البطولة وتتويج الفائز باللقب في 18 ديسمبر.

