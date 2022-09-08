3 عجلات وشبه الضفدع .. أغرب سيارات صغيرة في التاريخ

خلال فترة الستينات بدأت موضة سرعان ما اندثرت وغبت في عالم السيارات، وهي تقديم مركبات بعجلات ثلاثية بدلا من الرباعية، كانت كلها تتميز بصغر الحجم المبالغ فيه والشكل المضحك، ومعظمها غير عملي على الإطلاق لأنها لا تسع سوى لفرد واحد وهو السائق، مما ساهم في انحسار موضتها بسرعة البرق.

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" أغرب السيارات ذات العجلات الثلاثية التي أنتجتها الشركات.

أولا: Peel P50

تعتبر Peel P50 من إنتاج ستينيات القرن الماضي ونادرة في العثور عليها لأن إنتاجها محدود، إن السيارة الصغيرة ذات المصباح الواحد والبابين كانت وقتها مثار دهشة بسبب الحجم والشكل الشبيه بـ لعبة أطفال قد تجدها في حديقة منزل العائلة. ومع ذلك تم بيع P50 مقابل 176000 دولار، وفقا لمزاد علني عرضته بي بي سي.

Peel P50

ثانيا: BMW Isetta

مظهر هذه السيارة يجعل من المستحيل تصديق أنها من إنتاج شركة عريقة مثل بي إم دبليو عرفت بالسيارات الفارهة شديدة التعقيد والكماليات، على غرار Peel P50 ، تعد BMW Isetta سيارة أخرى صغيرة وغريبة الشكل لكن بدلاً من وجود بابين مثل Peel ، هناك فتحة واحدة في أنف السيارة، وفقًا لـ Hagerty ، يبلغ متوسط قيمة سيارة بي ام دبليو Isetta 300 موديل عام 1960 ، بمحركها أحادي الأسطوانة وقوة 13 حصانًا ، 30800 دولار.

BMW Isetta

ثالثا: Messerschmitt KR200

من اغرب السيارات ذات العجلات الثلاثية خاصة وان مظهرها شبيه بالضفدع الصغير، انتقلت شركة Messerschmitt لتصنيع الطائرات الألمانية في الحرب العالمية الثانية إلى صناعة السيارات بعد هزيمة ألمانيا. إحدى تصميماتها كانت KR200 الغريبة والمجنونة ، وهي سيارة شبيهة بـ Peel P50، ذات بابين مع غطاء تفتح من الجانب ، المثير للاهتمام أن مجموعة إلفيس بريسلي الأسطورية تضمنت هذه السيارة الغريبة.

Messerschmitt KR200

رابعا: Amphicar

السيارة البرمائية ثنائية الطبيعة التي تستطيع المشي في البر والبحر وهي من أغرب السيارات في التاريخ، Amphicar Model 770 هي سيارة ثنائية الطبيعة تم إزاحة الستار عنها لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات عام 1961 ، تم تصنيعها في ألمانيا الغربية وتم تسويقها من عام 1961 إلى عام 1968. وتوقف إنتاجها بالكامل في عام 1965. تم تصميم السيارة البرمائية بواسطة هانز تريبيل ، و مجموعة Quandt في لوبيك وفي برلين بورسيجوالد ، بإجمالي 3878 وحدة واستمرت لجيل واحد فقط.