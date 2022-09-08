بعد عودتهما.. صور آيتن عامر بحفلي زفافها وخطوبتها| كانت رفيعة

عودة آيتن عامر لطليقها.. نشرت آيتن عامر عدة صور عبر ستوري حسابها على انستجرام واللافت للأمر أنها ظهرت بالدبلة مما يؤكد أنباء عودتها لمدير التصوير محمد عز العرب.

فاجأت الفنانة آيتن عامر متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بإعادة متابعة صفحة زوجها محمد عز العرب مجددا بعد أيام من أنباء طلاقها منه.

وتحرص الفنانة آيتن عامر على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

كما تتميز الفنانة آيتن عامر بإطلالاتها المميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال ملابسها الأنيقة ، وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتميل الفنانة آيتن عامر، إلى اختيار الوان الشعر الغامقة، فتفضل لون الشعر الأسود الذي يتناسب مع ملامحها الناعمة.

صور آيتن عامر بحفلي خطوبتها وزفافها.

آيتن عامر

آيتن عامر

آيتن عامر

آيتن عامر