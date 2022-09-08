شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

تردد العديد من الشاائعات المغرضة والتي استهدفت المشروعات المصرية وانجازات الدولة بهدف التقليل منها وانكار التقدم والتطور الذي وصلت اليه الدولة بكافة طاقتها ومجهوداتها .

3 شائعات طالت مشروعات الدولة

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي بردود قوية حاسمة على تلك الشائعات والتي تنكر انجاز الدولة وبالادلة والبراهين على ارض الواقع وذلك أثناء فعاليات تدشين وحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس.

وجه الرئيس السيسي حديثه للإعلام قائلًا: "ما تجيبوا اللي قالوه علينا وضحكونا.. ليه هما عايزين يخوفوا الناس، وينشروا اليأس"



وتابع الرئيس السيسي: "نعرض اللى تم نشره علينا، ونعرض اللى إحنا فيه الآن، وتلك الجماعات تريد تخويف المواطنين فى الشارع المصري".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول شائعات طالت الدولة وكشف حقيقتها من خلال الفيديوجراف التالي.