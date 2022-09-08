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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

صدى البلد

تردد العديد من الشاائعات المغرضة والتي استهدفت المشروعات المصرية وانجازات الدولة بهدف التقليل منها وانكار التقدم والتطور الذي وصلت اليه الدولة بكافة طاقتها ومجهوداتها .

3 شائعات طالت مشروعات الدولة 

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي بردود قوية حاسمة على تلك الشائعات والتي تنكر انجاز الدولة وبالادلة والبراهين على ارض الواقع وذلك أثناء فعاليات تدشين وحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس.

وجه الرئيس السيسي حديثه للإعلام قائلًا: "ما تجيبوا اللي قالوه علينا وضحكونا.. ليه هما عايزين يخوفوا الناس، وينشروا اليأس"


وتابع الرئيس السيسي: "نعرض اللى تم نشره علينا، ونعرض اللى إحنا فيه الآن، وتلك الجماعات تريد تخويف المواطنين فى الشارع المصري".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول شائعات طالت الدولة وكشف حقيقتها من خلال الفيديوجراف التالي.

السيسي 3 شائعات المشروعات المصرية طائرة رئاسية خاصة السلع الأساسية القطار الكهربائي

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