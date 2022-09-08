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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

د.محمود ذكى : القوافل التنموية تستهدف دعم التمكين الاقتصادي وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للأهالى بالقرى الأكثر احتياجًا

جامعة طنطا تنظم قافلة تنموية شاملة بقرية كفر الشيخ سليم

قافلة طبية لجامعة
قافلة طبية لجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، اليوم الخميس، قافلة تنموية شاملة بقرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة حياة كريمة.

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أكد الدكتور محمود ذكي، أن القوافل الشاملة التي تنظمها الجامعة تخدم شريحة كبيرة من أهالي القرى الأكثر احتياجاً بهدف بناء مجتمع ينعم بصحة جيدة وحياة كريمة، وذلك فى إطار تعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع ودعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أن أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية من المحاور الرئيسية والفاعلة في خطة الجامعة الاستراتيجية والتي تستهدفها القوافل التنموية الموجهة للأسر والفئات الأكثر احتياجا.

وأشار الدكتور محمود سليم، إلى اهتمام الجامعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتوفير كافة التجهيزات والتيسيرات اللازمة لتنفيذ خطة الجامعة التي تشمل تسيير قوافل تنموية شاملة تسعى من خلالها إلى فحص وعلاج المرضى، ونشر الوعى من خلال الندوات والمحاضرات التى يشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة في تخصصات تسهم في تنمية وتطوير الحياة أهمها محاضرات التمكين الاقتصادي و الصناعات الصغيرة.

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أوضح نائب رئيس الجامعة مشاركة عدد من الكليات بالقافلة حيث قامت كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم توقيع الكشف عليها، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، ومشاركة كلية الزراعة بمحاضرات عن المشروعات الصغيرة، في حين قدمت كلية العلوم محاضرة عن كيفية صناعة الأسمدة العضوية، وأخرى عن كيفية صناعة الصابون والمنظفات وتوزيعه على الأهالي، وشاركت كلية التجارة بمحاضرات في التمكين الاقتصادي والمشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تم إجراء اختبارات فورية لمحو أمية ١٠ مواطنين.
وأوضح الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1377 حالة من خلال 12 عيادة حيث تم فحص 68 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و 152 في عيادة الاطفال، و 186 بالعظام، و 152 جلدية، و 174 باطنة، و 60 مسالك بولية، و 177 أنف وأذن، و 46 جراحة عامة، و 84 صدر، و 54 نفسية وعصبية، و 187 جراحة عيون، و 37 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 72 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة بواقع 2 حالة مسالك بولية، و 11 عظام، و 5 صدر، و 8 أطفال، و 6 باطنة، و 14 رمد، و 13 أنف وأذن، و 6 مخ وأعصاب، و 4 نفسية، و 3 جراحة. 

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شارك في فعاليات القافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهال عاطف وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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المبادرة الرئاسية قافلة تنموية جامعة طنطا حالة الطوارئ التجارة الاقتصاد المشروعات اختبارات مشروعات القرى الاكثر احتياجا

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