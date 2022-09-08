بدون ميجان.. وصول الأمير هاري قلعة بالمورال عقب وفاة ملكة بريطانيا.. صورة

نشرت صحيفة "اندبنيدنت" البريطانية، اليوم الخميس، الصور الأولى لوصول الأمير هاري دوق ساسكس، إلى قصر بالمورال عقب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقالت إن الأمير هاري وصل داخل سيارة كانت تسير وسط عدد كبير من السيارات الأخرى، عقب الإعلان عن وفاة الملكة.

جاء وصوله بعد وصول شقيقه دوق كامبريدج، الذي قاد أعمامه دوق يورك وإيرل ويسيكس، وكذلك كونتيسة ويسيكس، إلى الإقامة الملكية في وقت سابق اليوم.

وكانت أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا الجدييدة ليز تراس ولاءها للملك تشارلز عقب إعلان وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية أطول ملكة حكمت بريطانيا والكومنولث.

وقالت تراس في خطابها اليوم الخميس عقب وفاة ملكة بريطانيا واعلان قصر باكينجهام للنبأ الحزين: وفاة الملكة إليزابيث الثانية صدمة كبيرة لبريطانيا والعالم، بلادنا نمت وازدهرت في كنف الملكة إليزابيث الثانية.

