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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث

علم الكويت
علم الكويت

تقدم مجلس الوزراء الكويتي  بخالص العزاء إلى الملك تشارلز الثالث - ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وإلى الشعب البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية - ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

تنكيس العلم 

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي  تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022 حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية على أن ينتهي الحداد يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022.

أمير الكويت يعزي 

فيما بعث أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية إلى الملك تشارلز الثالث - ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة - أعرب فيها  باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي له وللأسرة المالكة وللشعب البريطاني الصديق عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة الملكة إليزابيث الثانية - ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة - مستذكرا بكل الاعتزاز مسيرتها الحافلة بالعطاء وعلى مدى العقود الماضية والتي عززت المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة المتحدة الصديقة ومشاركتها التفاعل مع قضايا العالم.

وبحسب القبس؛ فقد أشار  أمير الكويت إلى أن العالم أجمع قد فقد برحيلها قائدة عظيمة اتسمت بالحكمة والخبرة وبعد النظر وكانت لها مواقفها التاريخية التي أسهمت في رسم ملامح مناطق عدة في العالم المعاصر كما أثمرت مبادراتها النيرة في تعزيز الأمن والسلام وخدمة القضايا الإنسانية والإسهام في الارتقاء بمسار التنمية المستدامة في العالم مما أكسبها جل تقدير واحترام المجتمع الدولي كافة.

كما عبر الأمير عن بالغ اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتجذرة والراسخة والممتدة لعشرات العقود بين الأسرتين وبين البلدين والشعبين الصديقين والتي كان للملكة إليزابيث دور كبير في بنائها وتعزيزها وبما تميزت به من تواصل وتعاون وحرص مشترك على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها دائما إلى آفاق أرحب في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

وأكد أن الكويت قيادة وحكومة وشعبا لن تنسى الموقف التاريخي والثابت والمشرف لها وللمملكة المتحدة الصديقة مع الحق الكويتي ضد العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990 والمشاركة الفعالة للقوات المسلحة البريطانية مع قوات التحالف الدولي الذي تشكل لنصرة قضية الكويت العادلة لدحر ذلك العدوان وتحريرها وكذلك موقفها التاريخي وموقف المملكة المتحدة في المساهمة على الحفاظ وضمان استقلال الكويت.

وختم الأمير بأن هذه المواقف النبيلة والمشرفة للملكة إليزابيث وللمملكة المتحدة الصديقة ستظل عالقة في الوجدان وفي ذاكرة الشعب الكويتي راجيا سموه لها الرحمة وللأسرة المالكة الكريمة وللحكومة وللشعب البريطاني الصديق جميل الصبر بهذا المصاب الأليم

  

7 أيام.. الأردن يعلن الحداد بعد وفاة الملكة إليزابيث

أمير الكويت معزيا إليزابيث الثانية : قائدة عظيمة اتسمت بالحكمة والخبرة

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