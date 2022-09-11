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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالبة بدرجة فنانة تشكيلية.. فاطمة موهبة جديدة في الرسم والكتابة ببني سويف

صدى البلد

فاطمة طالبة الثانوي  ببني سويف   فنانة تشكيلية بالفطرة ، منحها الله  موهبة الرسم والتعبير عما بداخلها برسومات متعددة وألوان جميلة ومتناسقة، لفتت برسوماتها وموهبتها جميع الأنظار داخل وخارج  محافظة بني سويف،  كما أنها تتمتع  بالمرح وبخفة الظل  وجمال في الشكل والروح.

وعلي الرغم من أنها ليست خريجة إحدى الكليات الفنية ولا الاكاديمية المتخصصة في الفنون  إلا  أنها وبموهبتها تشعرك بأنها خريجة كلية الفنون الجميلة أو إحدى الكليات المتخصصة في الفنون.

وإذا ما اقتربت من رسومات فاطمة ، والتي تشبه صفاتها  ورسوماتها صفات كبار  الفنانين المدربين  الذين  لديهم من الأفكار للتنفيذ ما يفوق قدراتهم  علي الخيال والتفاصيل يعجز الإنسان  العادي أن يرسمها.

"صدى البلد " ألتقي والطالبة  الفنانة بالفطرة " فاطمة    والتي قالت  اسمي  فاطمه محمود كمال 15 سنة طالبة بالصف الأول  الثانوي  ببني سويف.

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وأضافت فاطمة   أنها تستغل الرسم فى التعبير عما تشعر به داخليا . وخاصة و أنها تجد التشجيع والإعجاب بأعمالها من أسرتها بالمنزل، بالرغم من أنها الوحيدة التى تجيد الرسم في المنزل ، كما أنها تجد تشجيعا من  قصر ثقافة بني سويف وإقليم  القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي في مجالي الرسم والقصة القصيرة . 

وتضيف "فاطمة " ‏أسعي  كثيرا لأن أكون مهندسة ديكور  واتحدي  كل الصعوبات التي تواجهني حتي أصل الي هدفي  والالتحاق بكلية الفنون  الجميلة فكانت البداية من هنا ووصلت لمرحله جيده  ومرضية  في الرسم وتم تكريمي كثيرا

وتكمل "فاطمة "  أرسم بخامات طبيعية وفنية،  مثل والفحم والرصاص ،"سوفت باستل سوفت اويل "شمع ،والوان مياه  والالكلرك والوان الخشب والفلومامستر  .

وتقول فاطمة  الحمدالله  متميزه  في مجال الرسم   ومجال القصة القصيرة لاني تنوعت في استخدام خامات عديده فلكل فنان طبيعته الخاصة كأن  يرسم رخامه معينه إنما انا  تنوعت برسم العديد والعديد .


وتؤكد فاطمة  :  “أكتر حد كان داعم ليا ربنا سبحانه وتعالي ثم اهلي  وخاصة والدتي واخويا  محمد بالصف السادس الابتدائي ، وطبعا اهلي تعبو معايا جدا جدا عشان اوصل للمرحله دي ودول اكبر سند ليا ،   كتير سألني اخدتي كورسات ودورات تدريبية  وكالعادة جاوبت لا مخدتش كورسات اعتمدت علي نفسي وبنيت نفسي بنفسي بالمعرفة هنا وهنا وسعيت لوحدي وطبعا كل الفضل يعود لوالدتي التي تعمل اخصائية اجتماعية”  .

وتختم "فاطمة  ": أحلم بأن  أكون مهندسة ديكور ونفسي من المسؤولين سواء بالتعليم او الثقافة او المحافظة وكذلك الشباب والرياضة الاهتمام بالنشء من الفنانين  في شتي المجالات وخاصة الرسم وكتاب القصة والموسيقي . 
 

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