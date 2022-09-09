خالد الغندور : كهربا صعبان عليا

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق حزنه على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بسبب الغرامة المفروض عليه بعد افتعال ازمة مع الفارس البيض وانتقاله إلى القلعة الحمراء .

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورتس : كهربا كلاعب “ صعبان عليا” لأنه لعب في الزمالك وحقق بطولة الكونفدرالية الافريقية وكان لاعب مؤثر ومهم بالنسبة لنا .

وأكمل : انا متأكد ان الزمن اذا عاد بـ كهربا فلن يفتعل ازمة للانتقال للأهلي وكان سيستمر مع الزمالك .

وأوضح خالد الغندور : قارن بين ما فعله زيزو وكهربا وتأكد ان دماغك هي الفارق في الاختيار الصحيح والخاطئ .

كأس سوبر لوسيل



في سياق أخر ، تتجه أنظار عشاق الكرة العربية الي استاد لوسيل حيث يستضيف مباراة بين بطل الدوري المصري الزمالك ومنافسه بطل الدوري السعودي الهلال في كأس سوبر لوسيل علي هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022 .

وتقام مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورتس الإخبارية المفتوحة كما ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.