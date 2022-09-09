باستخدام زجاجات المياه..تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر

عرض برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة ، تمارين رياضية وظيفية " كارديو " لتقوية عضلات الظهر والرجلين.

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.



وأشارت إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام، مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

ونوهت كوتش سارة بضرورة التسخين أولاً وتنشيط الجسم وتحريكه، قبل البدء في أي تمارين رياضية، لتقوية العضلات جاهزة لأي حركة، وتجنب حدوث "الشد العضلي".

