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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تأكيد وكيله.. شاهد أهداف ومهارات فايز سليماني جناح الأهلي المنتظر انضمامه

فايز سليماني
فايز سليماني

كشف فؤاد بن قويدر، وكيل أعمال فايز سليماني جناح فريق كورتريك البلجيكي ومنتخب جزر القمر، توصل النادي الأهلي لاتفاق للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وقال بن قويدر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "حدثت اتصالات بين كافة الأطراف، ويمكنني أن أؤكد بأن هناك اتفاق  بين الناديين الآن".

وحسب مصدر في النادي الأهلي أكد ان اللاعب فايز سليماني سيحضر للقاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة لخوض الكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي . 


وانتقل سليماني لـ كورتريك قادمًا من يونيون البلجيكي عام 2019، كما سبق له اللعب في فرق لوريان وأجاكسيو وشاموي الفرنسي ، ولعب سليماني 21 مباراة مع منتخب جزر القمر مسجلًا 3 أهداف، وتبلغ قيمته التسويقية 3 مليون يورو.

مميزات سليماني 

فايز سليماني لاعب متعدد المهام والمراكز وبالتالي يعطي افضلية كبيرة للمدير الفني في التغيير التكتيكي داخل الملعب واثناء المباراة دون الحاجه لإجراء تبديلات بشكل مكثف . 

ولعب فايز سليماني كجناح ايسر في 57 مباراة وسجل 31 هدف وصنع 17 هدفا كما لعب في خط الوسط وسجل 7 اهداف وصنع هدف وحيد خلال 28 مباراة في هذا المركز . 

وكجناح ايمن سجل فايز سليماني 3 أهداف وصنع 7 خلال 28 مباراة وشارك في مركز الظهير الأيمن خلال 15 مباراة مسجلا 6 أهداف وصناعه هدف وحيد وعلي مستوي مركز صناعة اللعب فسجل هدفين وصنع مثلهم خلال 7 مواجهات 

وفي مركز المهاجم الصريح لعب فايز سليماني 5 مباريات وسجل هدف وحيد .

شاهد أهداف ومهارات فايز سليماني 

 

فايز سليماني جزر القمر الأهلى النادي الأهلي كورتريك البلجيكي

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