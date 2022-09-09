جمهور الزمالك يدعم الفريق قبل مواجهة الهلال .. شاهد

حرص جمهور نادى الزمالك على دعم الفريق قبل مواجهة الهلال السعودي، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على ملعب لوسيل، في بطولة كأس سوبر لوسيل.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج كاس لوسيل يا رجال الزمالك ، وتصدر قائمة الاكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :

وتعد مباراة كأس سوبر لوسيل بطولة ودية، تجمع بين بطل الدوري المصري 2021-2022 وبطل الدوري السعودي، في إطار استعدادات قطر، لبطولة كأس العالم 2022.

ويستهدف فريق الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا، تحقيق الفوز على الهلال في مباراة اليوم، والحصول على دفعة معنوية قبل انطلاق الموسم الجديد بتحقيق سوبر لوسيل.

ويحصل بطل كأس سوبر لوسيل على مكافأة ضخمة قيمتها 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الزمالك والهلال السعودي، كانت في 2018، في بطولة كأس السوبر المصري السعودي، بالمملكة العربية السعودية، وفاز الفارس الأبيض على زعيم آسيا بنتيجة 2-1.