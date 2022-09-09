المصري يصدر 4 قرارات لتنظيم العمل بقطاع الناشئين بالنادي

أصدر مجلس إدارة نادي المصري البوسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، 4 قرارات للارتقاء بقطاع الناشئين بالنادي.

وجاءت قرارات نادي المصري كالتالي:



أولًا : الفصل التام بين قطاع البراعم وقطاع الناشئين بفرقه المشاركة فى مسابقات الاتحاد الرسمية، على أن يكون لكل قطاع مدير مسئول ومستقل، ويتقدم كل مدير على حِدة بتصور عن الجهاز المعاون من مدربين واداريين وفقا للسيرة الذاتية لكل مدرب.



ثانيا : الاعتماد الكامل على المدربين من أبناء بورسعيد، بعيدًا عن المدربين المغتربين حتى يتم ضمان تواجدهم الدائم لمتابعة أحوال فرقهم.



ثالثًا : ضم اللاعبين المغتربين يكون للعناصر المتميزة فقط، والتى تبشر بلاعبين يستحقون الاهتمام والرعاية، وفيما دون ذلك، يكون التركيز على اللاعبين من أبناء بورسعيد هو الشغل الشاغل للمسئولين عن القطاع.



رابعًا : سيتم الاستعانة بلجنة تضم كفاءات رياضية كبيرة لعمل المتابعة والإشراف الإداري، ومعاونة مسئولي كلا القطاعين على تدبير احتياجاتهم وحل مشاكلهم وتذليل الصعوبات معهم وكذا التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالمتابعة.



وأكد مجلس إدارة النادي المصري أن إعادة الانضباط والتنظيم المحترف لهذا القطاع سيكون من شانه افراز عناصر واعدة ستكون ذخيرة لدعم الفريق الأول.