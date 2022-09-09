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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني: بكين وأفريقيا كانتا دائما نعم الشريكتين

صدى البلد

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع الاتحاد الأفريقي، ومستعد للعمل مع رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال وغيره من رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد للشروع من نقطة الانطلاق الجديدة المتمثلة في الذكرى السنوية الـ20 للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأفريقي، ودفع روح التعاون الودي بين الصين وأفريقيا قدما.


جاء ذلك خلال تبادل رسائل التهنئة اليوم الجمعة بين الرئيس الصيني ورئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس الاتحاد الأفريقي وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأفريقي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، مشيرا إلى أنه في السنوات الـ20 الماضية، قاد الاتحاد الأفريقي الدول الأفريقية في قطع خطوات كبيرة نحو الأمام على طريق البحث عن القوة من خلال الوحدة والتنمية والتنشيط والتكامل، وفي إظهار قوة أفريقيا في مكافحة جائحة كوفيد-19، ودعم التعددية وحماية المصالح المشتركة للدول النامية.


وأوضح أن الصين وأفريقيا كانتا دائما نعم الصديقتين ونعم الشريكتين ونعم الشقيقتين تتشاركان السراء والضراء، مشيرا إلى أن العلاقات بين الصين والاتحاد الأفريقي صمدت أمام اختبار الظروف الدولية المتغيرة، ولفت إلى أن التعاون الثنائي ازداد عمقا واتساعا، ولعب دورا قياديا مهما في دفع الصداقة التقليدية بين الصين وأفريقيا إلى الأمام وتعزيز التضامن والتعاون في العصر الجديد.

 


من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال، عن خالص امتنانه للرئيس الصيني، مبديا تقديره البالغ للصداقة التقليدية والتضامن والتعاون بين أفريقيا والصين، وكذلك الشراكة الديناميكية في إطار منتدى "فوكاك".


وأكد سال مجددا أن أفريقيا تدعم بقوة مبدأ صين واحدة، كما تدعم القارة الأفريقية للعمل مع الصين الصديقة لبناء المجتمع الصيني الأفريقي ذي المستقبل المشترك في العصر الجديد. 

الرئيس الصينى شي جين بينغ الاتحاد الافريقي

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