إزالة 67 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن إزالة 59 حالة تعدي بمساحة 8 آلاف و26 متر مباني و 8 حالات تعدي بمساحه 61 فدانا و11 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.. كما تم قطع المرافق عن 2 حالة تعدي على مساحة 350 متر بمركز ديرب نجم و3 حالات تعدي بمساحه 530 متر بمركز أولاد صقر و6 حالة بمساحة 2262 متر بمركز فاقوس وعدد 2 حاله تعدي بمساحة 464 متر بمركز كفر صقر.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.