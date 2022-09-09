عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 67 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن إزالة 59 حالة تعدي بمساحة 8 آلاف و26 متر مباني و 8 حالات تعدي بمساحه 61 فدانا و11 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.. كما تم قطع المرافق عن 2 حالة تعدي على مساحة 350 متر بمركز ديرب نجم و3 حالات تعدي بمساحه 530 متر بمركز أولاد صقر و6 حالة بمساحة 2262 متر بمركز فاقوس وعدد 2 حاله تعدي بمساحة 464 متر بمركز كفر صقر.

 

أهالي «برميكم» بالشرقية يشيعون جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم غرقًا بترعة توشكى

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

الأراضى الزراعية الشرقية إزالة التعديات التعديات على الاراضي الزراعية الأجهزة الامنية إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه رئيس الجمهورية تعديات محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

بلاغ رسمي| جيجي وعبدالله رشدي في النيابة العامة .. هل تورط الداعية في الاغتصاب ؟

اتصالحنا .. دينا الشربيني ترد على إهانة عمرو دياب لها بكلمة واحدة|فيديو

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو

طارق السيد: لو الأهلي بيلعب لن أشجعه.. ورد مفاجئ من علاء ميهوب|فيديو

ترشيحاتنا

تطور جديد في أزمة مصطفي فتحي.. تفاصيل

خطيب الأوقاف: الغافل عن الدنيا تتوقف جوارحه عن العمل

أثارت حفيظة اليهود.. سر رفض إليزابيث الثانية زيارة إسرائيل طوال حياتها

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب عالميا.. كم سعر عيار 21 اليوم في مصر؟

خطيب الأوقاف: القرآن حثنا على اغتنام الدنيا والآخرة معا

القومي للمرأة: بناء قدرات الممرضات لتقديم خدمات جيدة للسيدات المعنفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه محتشم.. حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها| شاهد

بفستان دانتيل قصير.. ميار الغيطي تستعرض أناقتها| شاهد

مش هتصدق شكلها.. والدة هيفاء وهبي تثير ضجة على السوشيال ميديا

أكثر من نصف مليون.. سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور|شاهد

فيديو

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ