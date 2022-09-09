قبل وقوع الكارثة.. صحة الشرقية تداهم مجزر دواجن يدوي بعد منتصف الليل..شاهد

أكد الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة علي المنتجات والمنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، تم تكليف مدير الإدارة الصحية بالزقازيق بتشكيل فريق من مفتشي الأغذية ومراقبي صحة البيئة بالإدارة الصحية بالزقازيق، لشن حملة للرقابة على الأغذية بالمدينة بعد منتصف الليل.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم القيام بمداهمة مجزر لذبح الدواجن يدويا، يقوم بذبح وتجهيز الدواجن، ويشكل خطرا داهما على صحة المواطنين، نتيجة لمخالفته الاشتراطات الصحية، واستخدام مصدر مياه جوفية غير آمنة، وتم إعدام ٤١٩ كجم دجاج مفروم، وهياكل ودهن دجاج، وسحب عينات دجاج مذبوح وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محاضر بالمخالفات المرصودة بقسم الشرطة، وعمل إخطار بالغلق للجهات المختصة.

وأكد الدكتور خالد فوزي علي إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمدير الإدارة الصحية بالزقازيق، وجميع فرق مراقبة الأغذية وصحة البيئة المشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

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