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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج إلكتروني تفاعلي قائم على المحطات التعليمية.. رسالة دكتوراة بآداب كفر الشيخ

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصل الباحث محمود رجب اللواتي، رئيس قسم الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة كفرالشيخ، على درجة الدكتوراة من كلية التربية من جامعة كفر الشيخ، بتقدير ممتاز.

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وجاءت رسالة الباحث، تحت عنوان «برنامج إلكتروني تفاعلي قائم على المحطات التعليمية  في تنمية الخيال العلمي والتحصيل الأكاديمي وتخفيف حدة العبء المعرفي لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي».

 

وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلاً من، الدكتور  عبد الملك طه الرفاعي، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم بكلية التربية جامعة طنطا «رئيساً ومناقشاً خارجياً»، والدكتور محمود إبراهيم عبد العزيز طه، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية التربية جامعة كفرالشيخ «مشرفاً ومناقشاً»، والدكتور مصطفى محمد الشيخ، أستاذ المناهج وطرق تدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة كفرالشيخ  «مناقشاً داخلياً».

 

حضر المناقشة، عدد من أساتذة وقيادات كلية الآداب وجامعة كفر الشيخ، من بينهم الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، والدكتور زكريا يحيى عيد، عميد كلية الزراعة، والدكتور ياسر عبد الوهاب، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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كفرالشيخ كفر الشيخ الخيال العلمي جامعة طنطا الدراسات العليا جامعة كفر الشيخ كلية الاداب رسالة ماجستير الدراسات العليا والبحوث درجة الدكتوراه

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