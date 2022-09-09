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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النصب على المواطنين.. ضبط 3 شركات تسفير عمالة وهمية بالجيزة

صدى البلد

شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حملة أمنية إستهدفت ضبط الشركات التى تقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (إحدى السيدات ، مقيمة بالإسماعيلية) لقيامها بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية والإستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم للدراسة بالخارج بصفتها وكيلة رسمية للعديد من الجامعات الأجنبية "على خلاف الحقيقة".

وعثر بداخل مقر الشركة المشار إليها على (عدد من عقود الإتفاق بين الشركة وبعض الطلاب راغبى السفر للدراسة بالخارج – أكلاشيه تقرأ بصمته بإسم الشركة – مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركة والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات دولية مختلفة - مجموعة من الكشوف مدون بها بيانات الجامعات المزمع إلحاق عملاء الشركة للدراسة بها فى الخارج - 2هاتف محمول  ) ..ولقد أمكن الإستدلال على أحد ضحاياها ، وبسؤاله قرر قيام المذكورة بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه لإستكمال الدراسة الجامعية بإحدى الدول دون الوفاء بذلك .

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بإنشاء شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة" وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر  للعمل بالخارج.. ولقد أمكن الإستدلال على أحد ضحاياه ، وبسؤاله قرر قيام المذكور بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بإنشاء شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة" وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر  للعمل بالخارج.

وأمكن الإستدلال على إثنين من ضحاياه ، وبسؤالهما قررا قيام المذكور بالإستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل لنجليهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

الأموال العامة الجيزة محافظة القاهرة الاستيلاء فرصة عمل

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