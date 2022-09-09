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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الأوقاف: الغافل عن الدنيا تتوقف جوارحه عن العمل

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

قال الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الغافل عن الدنيا والآخرة لا يعرف الوصول إلى الحق ، وجوارحه لا تعمل وعينه لا تبصر وأذنه لا تسمع.


وأضاف الدكتور محمد عزت، في خطبة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بالشرقية، متحدثا عن  "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن"، أن الله تعالى يقول (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) ولذا حث القرآن الكريم بني آدم في قوله (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ) وقال تعالى ( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ )


وأكد أن بعض الناس حينما يفتح الله عليه من النعم ينسون ذكر الله ، فتحدث لهم غفلة فتأتيهم البغتة، فيقول الله (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ).

وذكر أن الله سبحانه وتعالى ، جعل ما بين الغفلة والبغتة ، فتح إلا أنه مهين لأن العبد حينها يذكر النعمة وينسى المنعم، يذكر الفتح وينسى الفتاح.

 

الغافل الدنيا محمد عزت خطبة الجمعة مسجد الفتح مدينة الزقازيق الغفلة

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