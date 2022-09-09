الشرقية: نعمل على تنفيذ 380 مشروع بتكلفة 17 مليار جنيه

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن جهاز تنمية المشروعات يقدم العديد من الخدمات للمواطنين، مثل التدريب وإنشاء المعارض لبيع المنتجات، بالإضافة إلى دراسة الجدوي واستخراج التراخيص.



وأضاف ممدوح غراب خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة "أخبار مصر"، أن الرئيس السيسي شدد على توفير حياة كريمة للمواطنين، والتواصل معهم لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها.



ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها المحافظة والقرى، منوها بأن السنوات الماضية شهدت تنفيذ أكثر من 835 مشروع تنموي، بتكلفة تصل إلى 27 مليار جنيه.



وأوضح أنه المحافظة تعمل على تنفيذ وإنشاء 380 مشروع، بتكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه، من أجل توفير حياة كريمة تليق بالمواطن، متابعا: نعمل على تجديد بعض المحاور وتطوير المدن العشوائية.

