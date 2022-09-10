تعرف على وصية الأمير فيليب بخصوص جثمانه إلى زوجته الملكة إليزابيث.. فيديو جراف

الأمير فيليب .. قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بعام ونصف، ودعت زوجها الأمير فيليب الذي فارق الحياة في 9 أبريل 2021.

وبعد وفاة الأمير فيليب ، لم يُدفن جثمانه في مثواه الأخير، وإنما حُفظ في القبو الملكي بكنيسة سان جورج إلى جانب رفات 24 من أفراد العائلة المالكة ، بينهم 3 من ملوك إنجلترا، وذلك بناء على وصيته بألا يستقر جثمانه في مثواه الأخير إلا بجوار زوجته الملكة إليزابيث الثانية.

القبو

جثمان الأمير فيليب محفوظ داخل القبو الذي يعد أكبر مواقع الدفن السبعة داخل الكنيسة، رفات الملك جورج الثالث ، الذي دام حكمه ستة عقود تقريبًا. كما دفن هناك أيضًا أبناؤه الملك جورج الرابع والملك ويليام الرابع.

ودفن الملك جورج السادس، والد الملكة إليزابيث الثانية، في القبو الملكي لمدة 17 عامًا قبل نقل رفاته إلى كنيسة الملك جورج الخامس التذكارية في سانت جورج عام 1969.



ولمتابعة المزيد حول وصية الأمير فيليب بدفن جثمانه .. تابع الفيديو جراف التالي:

