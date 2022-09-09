يا ويلكوا مني .. التفاصيل الكاملة لتخلّص اللورد من الشربيني بمسجد بالدقهلية

يا ويلكوا مني .. أنا اللورد ".. عبارات غير واضحة دوّنها المتهم “صابر. ف .ع” بقتل المواطن الشربيني عوض المتولي، على أحد الجدران من قبل أيام من ارتكاب الجريمة وقتل المجني عليه داخل مسجد الكبير بقرية ميت السودان بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، خلال أدائه صلاة الجمعة.



وقال أحمد علي، أحد شهود العيان ومن أهالي القرية إن المتهم مهتز نفسيًا ويعاني بعض الأمراض النفسية إلا أنه دخل المسجد خلال سماع المواطنين بالقرية لخطبة الجمعة وأخرج سكينًا من طيات ملابسه وهاجم الشربيني الخواجة ٤٨عاما والمعروف بين أفراد القرية بحسن الخلق، لما يتمتع به من سمعة جيدة وقام بطعنه وإصابته بجرح قطعي أسفل الأذن.

وقالت شقيقته "راح كل حاجة حلوة، ذهبت الطيية والحنان، شقيقى كان ليس فقط شقيقي، بل أبى، كل القرية تحبه، يخدم الجميع وترك أربعة أبناء، أعدموا القاتل المجرم، شقيقي كان ينفق عليه وكان يعتبره ابنه ويحبه، غدر به الجبان".

وقال الشيخ صالح محمد، صديق المجنى عليه "عِشرة 30 عاما الأخلاق الطيبة والحميدة وكل شيء طيب، كان يحفظ القرآن الكريم ويعرف الله، كل أهالى القرية يحبونه كثيرا : لجدعنته" راح طيب القلب أعدموا القاتل المجرم عديم الضمير، أنفق كثيرا عليه وعلّمه وكان يوجهه للدين بشكل صحيح حيث كان به أفكار غريبة ومنحرف دينيًا".



وفزع أهالي قرية ميت السودان، من واقعة قتل بشعة وتمكنوا من الإمساك بالمتهم الذي قام بالاعتداء علي مواطن بالطعن بسكين داخل المسجد أثناء خطبة صلاة الجمعة وقاموا بتسليمه لضباط وحدة مباحث مركز دكرنس.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز دكرنس بمقتل شخص داخل أحد مساجد قرية ميت السودان التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة داخل المسجد بين المجني عليه "الشربيني عوض المتولي الخواجه"، وشخص آخر يدعي"صابر. ف .ع" نتيجة خلافات بينهما، وتطورت إلى اشتباك فقام الأخير بطعن المجني عليه، بسلاح أبيض سكين كانت بحوزته، وتمكن الأهالي من الإمساك بالمتهم وتسليمه لضباط المباحث.



تم نقل المجني عليه إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.