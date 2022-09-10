القومي للمرأة: لدينا استراتيجية في مختلف المحافظات لعرضها في مؤتمر المناخ

قالت دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس لديه استراتيجية يعمل عليها في مختلف المحافظات لعرضها في مؤتمر المناخ.



وأضافت "دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "قضية المناخ بالنسبة للمرأة مهمة جدا ولا تختلف عن المشكلات التي تواجه المرأة".

المرأة نصف المجتمع

وأشارت: "بما أن المرأة شريك أساسي في المجتمع ونصف المجتمع فمن الطبيعي أن تكون متأثرة بمشكلات المناخ"، موضحه: "عرضنا الاستراتيجية والمشكلات الخاصة بالمناخ على كل مقرات المجلس في مختلف المحافظات".



وأوضحت دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة: "تم التنسيق مع لجنة البيئة بخصوص المشكلات والحلول التي من الممكن أن يتم عرضها في مؤتمر المناخ فيما يتعلق بالمرأة".