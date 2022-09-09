حجازي يقود الاتحاد للفوز على الرائد والانضمام لكبار الدوري السعودي

قاد المدافع أحمد حجازي فريقه الاتحاد السعودي، للفوز على مضيفه الرائد 1 - صفر، اليوم الجمعة، في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، سجل حجازي هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز الثالث، بينما توقف رصيد الرائد عند 3 نقاط في المركز العاشر.

الاتفاق يهزم الباطن بثلاثية

وفي مباراة أخرى حقق الاتفاق فوزه الأول في الموسم الحالي وتغلب على ضيفه الباطن 3 /صفر.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد ، تقدم البرازيلي فيكتور دوس سانتوس بهدف للاتفاق في الدقيقة 66 ثم أضاف المالي يوسف نياكاتي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 88 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله تركي محمد الظفيري بالخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع.

ورفع الاتفاق رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع وظل الباطن في المركز الأخير بدون رصيد.