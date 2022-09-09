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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة وطوكيو تتفقان على ضرورة تكثيف الشركات اليابانية لأنشطتها الاستثمارية في مصر

سفير مصر ووزير الدولة
سفير مصر ووزير الدولة الياباني للشئون الخارجية

التقى السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في طوكيو، كينجي يامادا وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين خاصة في شقها الاقتصادي. 

أكد الجانبان ضرورة قيام الشركات اليابانية المختلفة بتكثيف أنشطتها في السوق المصرية، وذلك في إطار الفرص العديدة المتوفرة هناك، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس التي باتت تضم عدداً من المشروعات التي تضطلع بها العديد من الشركات اليابانية، الأمر الذي يجب معه تحفيز المزيد من الشركات لضخ استثماراتها في مصر في ضوء التجارب الناجحة لمثيلاتها الذين استفادوا من المزايا والحوافز الموجودة بالمنطقة الاقتصادية.

كما تطرق اللقاء إلى قمة تغير المناخ COP27 التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، وأهمية التنسيق بين الجانبين للعمل على إنجاحها. 

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وأوضح السفير أن المشاركة اليابانية الواسعة في فعاليات القمة ستمثل فرصة مميزة لعرض أوجه التعاون المشترك بين الطرفين اتصالاً بمشروعات البيئة والطاقة النظيفة.

ومن جهته، أكد المسئول الياباني أن استثمارات بلاده في مصر قد ارتفعت خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة بنسبة 60%، الأمر الذي يؤكد زيادة إقبال الشركات اليابانية للاستثمار في السوق المصري نظراً للفرص الواعدة التي وجدوها هناك، مضيفاً في ذات الوقت أنه يجري العمل من خلال الجهات المعنية على تشجيع المزيد من الشركات لضخ استثماراتها في مصر.

أما فيما يتعلق بالتعاون الثقافي بين البلدين، فقد استعرض سفير مصر أوجه التعاون المختلفة في هذا المجال والذي يتصدرها المتحف المصري الكبير كونه يمثل أيقونة رمزية فريدة لما يجمع بين البلدين من أواصر تاريخية. وقد أكد وزير الدولة على هذا الأمر، معرباً عن تطلع الجانب الياباني لافتتاح المتحف في أقرب وقت ممكن. 

كما أشار وزير الدولة الياباني إلى الدور المصري الكبير فيما يخص تدريب الأشقاء الأفارقة من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، واعتزام الجانب الياباني توسيع قاعدة الدارسين الأفارقة في الجامعة، وفقاً لما تم الإعلان عنه في قمة التيكاد بتونس.

السفير محمد أبو بكر سفير مصر في طوكيو كينجي يامادا وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية قناة السويس COP27

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