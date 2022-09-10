القطار الكهربائي الخفيف.. المشروع الأهم في مصر| لماذا هاجمته جماعة الشر

القطار الكهربائي الخفيف LRT .. شهدت الساعات الماضية، تداول تقرير نشره أحد المواقع الإلكترونية يفيد بأن مصر تدرس وقف القطار الكهربائي الخفيف بسبب ضعف الإقبال، وانتشرت الشائعات سريعا حول هذا الأمر، إلا أنه ثبت عدم صدق المعلومة الواردة في التقرير، والتي نفتها الهيئة القومية للإنفاق في بيان رسمي.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

أول رد من الهيئة القومية للأنفاق على الشائعات

ونفت الهيئة القومية للأنفاق، في بيان لها ، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية المغرضة، حسب وصفها، تحت عنوان (مصر تدرس وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT ؛ بسبب ضعف الإقبال).

وأكدت الهيئة، في بيانها، أنه خبر عار تمامًا من الصحة ولا أساس له وأن القطار الكهربائي الخفيف منذ افتتاحه في 3/7/2022 وهو يعمل بانتظام في المسافة من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويستخدمه قاطنو المدن الجديدة شرق القاهرة، ويخدم الركاب المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الالتفات إلى تلك الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام والتقليل من حجم الإنجازات والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها لخدمة المواطن المصري.​

القطار الكهربائي الخفيف LRT

سيزيد الطلب على الـ LRT مع بداية الدراسة

ومن جانبه قال الدكتور حسن عبدالظاهر، أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس، إن القطار الكهربائي الخفيف LRT، يعمل وأن معلومة أنه تم إيقافه هي معلومة خاطئة وأن أي وسيلة مواصلات جديدة تستغرق بعض الوقت حتى يعرفها الناس وحتى يقارنوها بوسائل المواصلات الأخرى التي يستخدموها.

وأضاف عبدالظاهر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه من المتوقع أن يزيد الطلب مع الوقت على القطار الكهربائي الخفيف LRT، خاصة مع بداية الدراسة ومع بداية نقل المصالح والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة مما سيجعل الناس تستخدم الـ LRT.

وأكد عبدالظاهر أن القطار الكهربائي الخفيف LRT، يحقق نجاحا وأنه مدروس عدد الركاب به وزمن التقاطر، وأنه كلما زاد عدد الركاب كلما زاد عدد القطارات وقل عدد التقاطر وأنها منظومة مدروسة بالفعل.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

أسباب ضعف الإقبال علي القطار الكهربائي LRT

ومن جانب آخر قال حسام محرم مستشار وزير البيئة السابق، أن أسباب ضعف الإقبال علي القطار الكهربائي الخفيف LRT هي:

غياب دراسة الجدوى. انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن.

ورأى محرم أنه يجب عدم وقف المشروع مع دعم التذكرة للحفاظ علي سلامة المرفق وللاستفادة من عوائد القطار بيئيا وبالتالي صحيا وبالتالي الوفر المالي، ويجب عودة دراسات جدوى المشروعات.

مشروع القطار الكهربائي هو أحد وسائل النقل المستحدثة طبقًا لرؤية مصر 2030، ويسمى أيضًا بقطار العاصمة الإدارية المكهرب كونه يربط بين مختلف وسائل المواصلات في مصر، وبين المدن القديمة والجديدة عن طريق المحطات التبادلية التي تضم القطار المكهرب، والمونوريل، ومترو الأنفاق.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

ما هو القطار الكهربائي الخفيف LRT

مشروع القطار الكهربائي (LRT) هو أول قطار خفيف في مصر، كونه النموذج المتطور لخط الترام السابق لكن يتم تشغيله بواسطة قوة الجر الكهربائي بدلاً من الديزل أو الوقود، ويتحرك القطار في مسار قضباني مغلق بدون مزلقان، ويحيطه من الجهتين سور حديدي لضمان اتزانه أثناء الحركة؛ وقد تم إنشائه كإمتداد لخط المترو الثالث في محطة عدلي منصور التي تقع في موقف العاشر القديم بمدينة نصر.

القطار الكهربائي الخفيف LRT .. هو خط قطار سكة حديد خفيف كهربائي لنقل الأفراد، يمر بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية ليربط بين المدن الجديدة شرق القاهرة (السلام والعبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والعاشر من رمضان والروبيكي وحدائق العاصمة والعاصمة الإدارية).

تم افتتاح المرحلة الأولى بإجمالي عدد 11 محطة بالإضافة إلى محطة واحدة من المرحلة الثانية في 3 يوليو 2022، لينضم بذلك القطار الكهربائي الخفيف لمنظومة النقل النظيف بالقطارات الكهربائية في مصر والتي تتكون من (الترام، مترو الأنفاق، المونوريل، القطار الكهربائي الخفيف LRT، القطار الكهربائي السريع).

القطار الكهربائي الخفيف LRT

خط سير القطار الكهربائي الخفيف LRT

يتقاطع القطار مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور بمدينة السلام، ومع المونوريل في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، ومع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية بالعاصمة الإدارية.

ويبدأ خط سير القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور مرورا بمحطة العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والمنطقة الصناعية ومدينة المعرفة، وينتهي عند محطة العاصمة الإدارية الجديدة.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT

وحددت وزارة النقل، شرائح تذاكر القطار الكهربائي، للتنقل بين جميع المحطات، كالتالي:

1- 3 محطات بـ15 جنيها.

2- 5 محطات بـ20 جنيها.

3- 7 محطات بـ25 جنيها.

4- 9 محطات بـ35 جنيها.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

مميزات القطار الكهربائي الخفيف LRT

يتضمن القطار الكهربائي الخفيف، العديد من المميزات أبرزها كونه وسيلة مواصلات سريعة، حيث تبلغ السرعة التصميمية للقطارات ‏‏120 كم/ الساعة، كما يعد وسيلة مريحة نظرا لما يتضمنه من وسائل راحة متعددة للركاب، فضلا عن كونه يخدم سكان المدن الجديدة التي لا يتوافر بها المواصلات، كما يربط بين وسائل النقل الأخرى.