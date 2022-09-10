في الشتاء لأول مرة| كأس العالم 2030 مفاجأة مصر والسعودية

لا يزال حلم تنظيم كأس العالم يراود جماهير الكرة المصرية، في ظل قدرة مصر على تحمل مثل تلك المهام، بعد ان نجحت في استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في يونيو 2019، وبطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وكأس العالم لكرة اليد.

السعودية ومصر يمثلان العرب

تستعد مصر والسعودية واليونان للإعلان عن ملف مشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم عام 2030.

وأكدت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن المملكة العربية السعودية تستعد للإعلان عن عرض مشترك مع مصر واليونان، لاستضافة كأس العالم 2030.

وتستضيف قطر نسخة العام الحالي في نوفمبر المقبل، بينما من المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة التالية عام 2026.

لأول مرة.. كأس العالم في الشتاء

وأضافت أن مصادر مطلعة على الملف قالت إن الإعلان الرسمي بات وشيكا بعد محادثات جرت خلال الفترة الأخيرة على مستويات حكومية رفيعة بين البلدان الثلاثة.

وفجرت الصحيفة مفاجأة بالتأكيد على أنه في حالة فوز الملف بشرف تنظيم البطولة، فمن المنتظر أن تقام في الشتاء لتجنب درجات الحرارة القصوى خلال شهري يونيو ويوليو.

وأشارت الى أنه في حالة فوز هذا الملف، فستكون المرة الأولى التي تقام فيها نهائيات كأس العالم في 3 قارات مختلفة في آن واحد، وهي إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ملعب عالمي في العلمين

عقد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اجتماعا مع نظيريه السعودي واليوناني مؤخرا لوضع اللمسات الأخيرة على خطط الملف المشترك.

كما أعرب صبحي عن عزم بلاده بناء ملعب كبير في مدينة العلمين الجديدة؛ لتعزيز البنية التحتية الرياضية في مصر وتلبية مواصفات استضافة الحدث الأشهر على مستوى العالم.

وتدرس إسبانيا والبرتغال أيضا تقديم ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، إضافة إلى كوريا الجنوبية وكذلك كولومبيا وبيرو والإكوادور وأستراليا وإندونيسيا والصين وملف رباعي لاتيني يضم الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي.