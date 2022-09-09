كعب الأبيض أعلى.. سر توقع فوز الزمالك بفارق هدف على الهلال بكأس لوسيل

على الرغم من كونها مباراة ودية، إلا أن مباراة نادي الزمالك المصري مع الهلال السعودي، تكتسب زخما كبيرا، نظرا لكونها أول مباراة على استاد لوسيل، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم في قطر ديسمبر المقبل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق في الثامنة مساء اليوم الجمعة، مباراة الزمالك المصري، والهلال السعودي في كأس لوسيل بدولة قطر، على ملعب نهائي كأس العالم 2022.

وتذاع المباراة على قناة الكأس القطرية المفتوحة، إضافة إلى قنوات بي إن سبورت أيضًا، بوجود نجوم خبراء تحليل الكرة المصرية والسعودية وخبراء التحكيم.

فوز الزمالك بفارق هدف

تنبأ عالم الفلك أحمد شاهين، بنتيجة مباراة الزمالك مع نظيره الهلال السعودي في كأس لوسيل، المقام في دولة قطر.

وقال عالم الفلك، خلال حوار تليفزيوني، إن الزمالك سيفوز بهدف واحد، ولن يفوز بفارق كبير، مشيرا إلى أن «الفارق سيكون هدفاً واحداً فقط، يعنى إما 1-0 أو 2-1 لصالح الزمالك».

الزمالك يلعب بذكريات من 4 سنوات

بذكريات تعود إلى 4 سنوات مضت، حيث لعب نادي الزمالك مع الهلال السعودي، وكان في 2018.

وحسم الزمالك، نتيجة مباراة السوبر المصري السعودي، التي خاضها ضد الهلال، في 6 أكتوبر 2018، بنتيجة 2-1، وانتزع الزمالك اللقب، بهدفي حمدي النقاز وكابونجو كوسونجو.

تاريخ مواجهات الزمالك والهلال السعودي

التقي الفريقان من قبل فى 5 مباريات، حقق نادي الزمالك الفوز في 3 مباريات، بينما انتصر فريق الهلال فى لقاء وحيد، وحسم التعادل مباراة واحدة.

سلسلة المواجهات بدأت بفوز الهلال بهدفين دون رد، سجلهما سامي الجابر وتراوري في المجموعة الأولى لدوري أبطال العرب عام 2004

وفي المباراة الثانية بنفس المرحلة، تعادل الفريقان (1-1) حيث سجل حازم إمام للزمالك وتعادل جاتو سيسي للهلال.

والتقى الفريقان مجددا في نفس النسخة من دوري أبطال العرب، حيث حسم الزمالك مباراة الميدالية البرونزية بالفوز (3-2).

سجل ثلاثية الزمالك أحمد صالح وبشير التابعي ومحمد صديق، بينما أحرز للهلال محمد الشلهوب وأحمد الصويلح.

وفي مباراة ودية عام 2015، فاز الزمالك على الهلال السعودي بهدفين سجلهما أحمد عيد عبد الملك وأحمد علي.

وقبل 4 أعوام، التقى الفريقان يوم 6 أكتوبر 2018 على ملعب مرسول بارك، في كأس السوبر المصري السعودي.

انتزع بطل مصر الكأس في النهاية بفضل فوزه (2-1)، حيث تقدم بهدفين سجلهما التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونجو كاسونجو، بينما قلص المهاجم السوري عمر خربين الفارق بهدف وحيد للهلال.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور، إسلام جابر، محمد أشرف "روقا"، سيد عبد الله "نيمار"، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، موسى مارجيا.

خط الهجوم: أوديون إيجالو