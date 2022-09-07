عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وائل جمعة مزعل الزملكاوية.. سر 3 كلمات أشعلت غضب جمهور القلعة البيضاء

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الزملكاوية، بغضب شديد تصريحات صخرة دفاع الاهلي ومدير المنتخب الأسبق وائل جمعة، حول رغبته بفوز الأهلي بكأس لوسيل أمام الهلال السعودي، على الرغم من أن تصريح الصخرة جاء في إطار مداعبة رود خوليت نجم هولندا الأسبق، ما دعا جمهور الزمالك ولاعبيه القدامى في الهجوم على وائل جمعة، وهو ما يؤكد انه مجرد هجوم، وأن أحدهم لم يشاهد التصريح.

txt

بالأمر المباشر بره الزمالك|حازم إمام على رأس الراحلين.. من سيلحق به؟

txt

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

هجوم غير مبرر

في حديث بين محللي قناة «بي أن سبورتس» لمباريات دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء، تم توجيه السؤال إلى كل المحللين عن من سيشجع في مباراة الزمالك أمام الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، ورد وائل جمعة ساخرا: «أنا أريد أن يفوز النادي الأهلي» وهو لن يشارك في المباراة.

وفجأة اندلعت معركة وهمية بين جمهور الزمالك المتحفز، مقابل تباري جمهور الاهلي في الدفاع عن نجمهم، والسخرية من اعتراض الزملكاوية.

txt

تعشق إذلال الرجال.. مالا تعرفه عن مروة القيسي وسر إنهاء حياتها بهذا الشكل

txt

3 أشخاص فقط حضروا جنازته.. زوجة عبد الفتاح القصري تستولي على أمواله وتتركه يتسول الساندويتش والسيجارة

أحمد عيد عبد الملك: تصريح طبيعي

احمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك الأسبق نشر التصريح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: "تصريح طبيعي لأي بني ادم طبيعي مش بتاع تمثيل، والتصريح ده بيمثلني جداً، انا بس بوثق الكلام علشان اصحاب الشعارات والوطنية والفتنة".

وأضاف: "بقصد المذيع الي بطَّل لاعب كرة علشان قال مش هاشجع الاهلي؛ واي حد علي شاكلته، في الاخر دي كرة بس، وهاتمني الي بينافسني يخسر دايماً"، في إشارة إلى أحمد شوبير الذى حارب أحمد الميرغنى لاعب الزمالك السابق، بسبب عدم إعلان دعمه للأهلى فى إحدى المباريات الأفريقية.

txt

البيض بقى أومليت على الأسفلت.. صور وتفاصيل أغرب حادث في مصر

txt

جنون أسعار البيض.. هل يصل سعر الكرتونة إلى 120 جنيها مع دخول المدارس؟

زعلانين من المنافقين

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير المتحدث الرسمي السابق باسم الزمالك على رفض وائل جمعة دعم الفريق الأبيض خلال مواجهة الهلال السعودى.

وكتب عمرو الدرديرى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "احنا معندناش مشكلة ان وائل جمعة يعلن تشجيعه للهلال السعودي، حتى لو كان اعلامي والمفروض يبقى محايد أو حتى لو كان يشغل منصب داخل اتحاد الكرة والمنتخب، مفيش مشكلة هو حر".

وتابع: "بس ياريت منشوفش إعلاميين بيدعوا المثالية ويطالبونا بتشجيع الاهلي لما يلعب بره، وان اللي عكس كده ميبقاش وطني، ويحسسونا انها حرب وطنية ومبيعملوش كده لما يكون الزمالك اللي بيلعب، مش زعلانين من وائل جمعة، زعلانين من المنافقين اللي بيدعوا المثالية وهما في قلوبهم سواد".

txt

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

txt

ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

ناقد رياضي: غير كده تمثيل

الناقد الرياضي أحمد الخضرى، كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "مش عارف ليه الناس تحفظت علي تصريح الكابتن وائل جمعة؛ الذي تمني فيه فوز الهلال علي الزمالك، ياجماعة ده الطبيعي من الجانبين، وغير كده تمثيل".

txt

ما بتعرفش في الكورة.. لماذا هاجم جمهور الأهلي والزمالك راندا البحيري؟

txt

جوزي إبن أمه.. هند للقاضي: زوجي سادي وعايز يتجوز في شقتي اللي جابهالي أبويا

راندا البحيري: خلى ايه للجمهور؟

زجت الفنانة رندا البحيري، نفسها في مواجهة نيران جمهور الأهلي، الذي هاجمها بشدة.

وكتبت البحيري عبر فيس بوك: "مع كامل إحترامي لصخرة مصر؛ مدافع منتخبنا العظيم، اللي ياما فرحنا وفرح جماهير مصر كلها، واللي هو شخصياً عارف اني بحبه جداً وبحترمه جداً".

وأضافت: "بس يا تري كان ده الحال أيام ما كان مسئول عن منتخبنا ويشغل منصب مهم في منتخب مصر، كانت دي المشاعر؟؟، عدم محبة نادي الزمالك وفريقه ؟، ويصرح بشكل مباشر علي الهوا في ستوديو تحليلي انه يتمني خسارة نادي الزمالك في كأس لوسيل أمام الجماهير كلها؟".

وتابعت: "طب خلى إيه للجمهور الي مش واصل للروح الرياضيه؟، طب ده إحنا بننادي بنبذ الحاجات دي بين الجماهير علشان ييجوا القدوة في الآخر يحثونا عليها؟، خطأ كبير وقع فيه حد بجد كنت أتخيل إنه أستحاله يتحط في موقف زي ده أبداً".

txt

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

txt

الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

هجوم كاسح للأهلاوية دفاعا عن الصخرة

لم يقف جمهور الاهلي صامتا أمام انتقاد وائل جمعة، وبدأ الهجوم على راندا البحيري.

وكتب أحد المتابعين: "وانتي يافنانة مشوفتيش نفسك في تصريحاتك ضد الاهلي انت وابو ودان، واحمد المرغني الراقص، وشوقي السعيد، والشرقاوي، لما استهزأ بالاهلي، وقال ان الاهلي في المنطقة الدافئة، مشوفتيش عمرو الجرجيري لما طلع شمت في الاهلي لما خسرنا من صن داونز؛ مع انكم اكتر فريق مصري اتهان في القارة من اشنتي 5، والنجم 5، واورلانادو 4، والافريقي 4، والترجي رايح جاي، والوداد رايح جاي، ولسه بتقارنوا نفسكم بتاريخ الاهلي، لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم".

وكتب آخر: "لا يا راندا البحيري، كابتن وائل جمعة يعبر عن رأيه كعاشق ومشجع ومحب لناديه ورموزه قبل أن يكون نجما وقدوة، فالرياضة هدفها ان تسمو الأخلاق وان نتنافس التنافس الشريف، وليست لان نلقي السباب والشتائم في وجه الآخرين بدون وجه حق، والدليل علي ذلك حذف رئيس الزمالك تغريدة العزاء لاخت رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب،  الذي وجه له كل الألفاظ، سواء كانت صريحة او غير صريحة، وذلك بسبب قراءة تغريدة زوجة الخطيب بأننا نقبل العزاء من الاتقياء الأنقياء، هل هذه هي الروح الرياضية التي تدعونها ام انكم تتحركون حسب المثل ضربني وبكي وسبقني واشتكي".

وكتب متابع: "انتو صناع الفتن، وكنتوا بتشجعوا اي نادي بيلاعب الاهلي في اي مكان، وكنتوا بتجيبوا تيشرتات الاندية وتلبسوها، بطلوا كدب وهجص".

وسخر مشجع اهلاوي، وكتب: "الا الواحد ماكنش بيشوفك بتتكلمى فى الكورة، ولا حتى نعرف انك زملكاوية الا بعد الدورى، هكذا انتم يازملكاوية".

وأضاف آخر: "تطالبون بالاخلاق  وانتم معدوموها، وتامرين بنبذ التعصب وانتم مؤسسوه، وكأنك لا تستمعين لخالد الغندور أو الدرديري او جمال، وكأنك لا تعرفين أن رئيس قلعة كبيرة كنادى الزمالك هو مرتضى منصور وهذا يكفى".

txt

التريند قلب بسخرية وتهكم.. رسائل الرجال القاسية إلى نهاد أبو القمصان

txt

كان صوته حلو.. فيديو كليب وأغنية بصوت لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

الصخرة: اتمنى فوز الأهلي دائما

علق الكابتن وائل جمعة، مدير منتخب مصر الأسبق، على من انتقده بسبب تمنيه فوز الأهلي في مباراة كأس لوسيل.

وغرد وائل جمعة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «أتمني فوز الأهلي في جميع المباريات، عمري ما احب غير الأهلي ولا فيه غيره يفرحني».

وائل جمعة مزعل جمهور الزمالك 3 كلمات أشعلت غضب الزملكاوية الزمالك الزملكاوية هجوم كاسح الصخرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عزل أول مصري مصاب بـ جدري القرود..ماذا ظهر عليه من أعراض ؟

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

أحمد موسى للحركة المدنية: إنت أوضة وصالة وجاي تتشرط على البلد

شائعة إخوانية .. مصدر أمني ينفى صدور تعليمات لرجال الشرطة بمدن القناة

أحمد موسى يدعم الزمالك في مواجهة الهلال السعودي بـ كأس لوسيل |فيديو

للكبار فقط| العلاقة الجنسية الأهم.. مفاجأة بشأن انتقال جدري القرود

ليس حكرا على أحد.. ضياء رشوان: الحوار الوطني مفتوح للجميع.. فيديو

أول حالة إصابة بـ جدري القرود في مصر.. ننشر بروتوكول العلاج |مستند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالي جدا.. سعر صادم لـ قفطان أروى في مهرجان فينيسيا

وائل جمعة مزعل الزملكاوية.. سر 3 كلمات أشعلت غضب جمهور القلعة البيضاء

بـ فستان جريء .. يسرا تثير الجدل في فينيسيا بهذه الإطلالة |شاهد

مؤمن زكريا ينتظر مولود جديد.. كيف يحتفظ مريض ضمور العضلات بقدرته الذكورية؟

فيديو

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ