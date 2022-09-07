وائل جمعة مزعل الزملكاوية.. سر 3 كلمات أشعلت غضب جمهور القلعة البيضاء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الزملكاوية، بغضب شديد تصريحات صخرة دفاع الاهلي ومدير المنتخب الأسبق وائل جمعة، حول رغبته بفوز الأهلي بكأس لوسيل أمام الهلال السعودي، على الرغم من أن تصريح الصخرة جاء في إطار مداعبة رود خوليت نجم هولندا الأسبق، ما دعا جمهور الزمالك ولاعبيه القدامى في الهجوم على وائل جمعة، وهو ما يؤكد انه مجرد هجوم، وأن أحدهم لم يشاهد التصريح.

هجوم غير مبرر

في حديث بين محللي قناة «بي أن سبورتس» لمباريات دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء، تم توجيه السؤال إلى كل المحللين عن من سيشجع في مباراة الزمالك أمام الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، ورد وائل جمعة ساخرا: «أنا أريد أن يفوز النادي الأهلي» وهو لن يشارك في المباراة.

وفجأة اندلعت معركة وهمية بين جمهور الزمالك المتحفز، مقابل تباري جمهور الاهلي في الدفاع عن نجمهم، والسخرية من اعتراض الزملكاوية.

أحمد عيد عبد الملك: تصريح طبيعي

احمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك الأسبق نشر التصريح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: "تصريح طبيعي لأي بني ادم طبيعي مش بتاع تمثيل، والتصريح ده بيمثلني جداً، انا بس بوثق الكلام علشان اصحاب الشعارات والوطنية والفتنة".

وأضاف: "بقصد المذيع الي بطَّل لاعب كرة علشان قال مش هاشجع الاهلي؛ واي حد علي شاكلته، في الاخر دي كرة بس، وهاتمني الي بينافسني يخسر دايماً"، في إشارة إلى أحمد شوبير الذى حارب أحمد الميرغنى لاعب الزمالك السابق، بسبب عدم إعلان دعمه للأهلى فى إحدى المباريات الأفريقية.

زعلانين من المنافقين

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير المتحدث الرسمي السابق باسم الزمالك على رفض وائل جمعة دعم الفريق الأبيض خلال مواجهة الهلال السعودى.

وكتب عمرو الدرديرى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "احنا معندناش مشكلة ان وائل جمعة يعلن تشجيعه للهلال السعودي، حتى لو كان اعلامي والمفروض يبقى محايد أو حتى لو كان يشغل منصب داخل اتحاد الكرة والمنتخب، مفيش مشكلة هو حر".

وتابع: "بس ياريت منشوفش إعلاميين بيدعوا المثالية ويطالبونا بتشجيع الاهلي لما يلعب بره، وان اللي عكس كده ميبقاش وطني، ويحسسونا انها حرب وطنية ومبيعملوش كده لما يكون الزمالك اللي بيلعب، مش زعلانين من وائل جمعة، زعلانين من المنافقين اللي بيدعوا المثالية وهما في قلوبهم سواد".

ناقد رياضي: غير كده تمثيل

الناقد الرياضي أحمد الخضرى، كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "مش عارف ليه الناس تحفظت علي تصريح الكابتن وائل جمعة؛ الذي تمني فيه فوز الهلال علي الزمالك، ياجماعة ده الطبيعي من الجانبين، وغير كده تمثيل".

راندا البحيري: خلى ايه للجمهور؟

زجت الفنانة رندا البحيري، نفسها في مواجهة نيران جمهور الأهلي، الذي هاجمها بشدة.

وكتبت البحيري عبر فيس بوك: "مع كامل إحترامي لصخرة مصر؛ مدافع منتخبنا العظيم، اللي ياما فرحنا وفرح جماهير مصر كلها، واللي هو شخصياً عارف اني بحبه جداً وبحترمه جداً".

وأضافت: "بس يا تري كان ده الحال أيام ما كان مسئول عن منتخبنا ويشغل منصب مهم في منتخب مصر، كانت دي المشاعر؟؟، عدم محبة نادي الزمالك وفريقه ؟، ويصرح بشكل مباشر علي الهوا في ستوديو تحليلي انه يتمني خسارة نادي الزمالك في كأس لوسيل أمام الجماهير كلها؟".

وتابعت: "طب خلى إيه للجمهور الي مش واصل للروح الرياضيه؟، طب ده إحنا بننادي بنبذ الحاجات دي بين الجماهير علشان ييجوا القدوة في الآخر يحثونا عليها؟، خطأ كبير وقع فيه حد بجد كنت أتخيل إنه أستحاله يتحط في موقف زي ده أبداً".

هجوم كاسح للأهلاوية دفاعا عن الصخرة

لم يقف جمهور الاهلي صامتا أمام انتقاد وائل جمعة، وبدأ الهجوم على راندا البحيري.

وكتب أحد المتابعين: "وانتي يافنانة مشوفتيش نفسك في تصريحاتك ضد الاهلي انت وابو ودان، واحمد المرغني الراقص، وشوقي السعيد، والشرقاوي، لما استهزأ بالاهلي، وقال ان الاهلي في المنطقة الدافئة، مشوفتيش عمرو الجرجيري لما طلع شمت في الاهلي لما خسرنا من صن داونز؛ مع انكم اكتر فريق مصري اتهان في القارة من اشنتي 5، والنجم 5، واورلانادو 4، والافريقي 4، والترجي رايح جاي، والوداد رايح جاي، ولسه بتقارنوا نفسكم بتاريخ الاهلي، لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم".

وكتب آخر: "لا يا راندا البحيري، كابتن وائل جمعة يعبر عن رأيه كعاشق ومشجع ومحب لناديه ورموزه قبل أن يكون نجما وقدوة، فالرياضة هدفها ان تسمو الأخلاق وان نتنافس التنافس الشريف، وليست لان نلقي السباب والشتائم في وجه الآخرين بدون وجه حق، والدليل علي ذلك حذف رئيس الزمالك تغريدة العزاء لاخت رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، الذي وجه له كل الألفاظ، سواء كانت صريحة او غير صريحة، وذلك بسبب قراءة تغريدة زوجة الخطيب بأننا نقبل العزاء من الاتقياء الأنقياء، هل هذه هي الروح الرياضية التي تدعونها ام انكم تتحركون حسب المثل ضربني وبكي وسبقني واشتكي".

وكتب متابع: "انتو صناع الفتن، وكنتوا بتشجعوا اي نادي بيلاعب الاهلي في اي مكان، وكنتوا بتجيبوا تيشرتات الاندية وتلبسوها، بطلوا كدب وهجص".

وسخر مشجع اهلاوي، وكتب: "الا الواحد ماكنش بيشوفك بتتكلمى فى الكورة، ولا حتى نعرف انك زملكاوية الا بعد الدورى، هكذا انتم يازملكاوية".

وأضاف آخر: "تطالبون بالاخلاق وانتم معدوموها، وتامرين بنبذ التعصب وانتم مؤسسوه، وكأنك لا تستمعين لخالد الغندور أو الدرديري او جمال، وكأنك لا تعرفين أن رئيس قلعة كبيرة كنادى الزمالك هو مرتضى منصور وهذا يكفى".

الصخرة: اتمنى فوز الأهلي دائما

علق الكابتن وائل جمعة، مدير منتخب مصر الأسبق، على من انتقده بسبب تمنيه فوز الأهلي في مباراة كأس لوسيل.

وغرد وائل جمعة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «أتمني فوز الأهلي في جميع المباريات، عمري ما احب غير الأهلي ولا فيه غيره يفرحني».