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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الرحمة انعدمت من قلبه.. سائق ينهي حياة زميله بالدهس أمام أولاده.. شاهد

الضحية جابر و زوجته
الضحية جابر و زوجته

فى مشهد غاب فيه العقل والضمير والرحمة والإنسانية نشبت مشاجرة بين سائق و زميلة بسبب أسبقية تحميل الركاب فقام أحادهم بالتربص الأخر أمام منزله ودهسه بالسيارة أمام زوجته و أولاده فور خروجه من المنزل ، ليخرج من تحت عجلات السياره جثة هامدة  .

مشاداة كلامية بين السائقين تتحول لجريمة قتل

هذا ما حدث بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة جريمة قتل مؤسفة بعد ما أقدم سائق ميكروباص علي قتل زميله عزيزفتحى البدرى و شهرته "جابر"  دهساً بالسيارة بسبب خلاف دار بينهما على تحميل الركاب بطريق أبو المطامير الكيلو٧١ دائرة ، وتوفى عقب وصوله المستشفى و تم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حيث سيطر الحزن على أهالى عزبة عثمان  وسط حالة من البكاء الهستيرى من أقاربه وعائلته وأصدقائه والذى ظهر عليهم هول الصدمةالناتجة عن الواقعه .

بث المباشر: 

زوجة المجنى عليه تروى تفاصيل الواقعة


قام "موقع صدي البلد " بعمل بث مباشر مع زوجه الضحية لتروى تفاصيل الواقعة حيث قالت و الدموع تنهمر من عينها" القاتل جالى البيت و سألنى على رقم جوزى ، و لما سالته لية قالى هتعرفى دلوقتى" ، و قالت " مكنتش أعرف إنههيغدر بيك يا حبيبى " .

و أضافت زوجه الضحية " أن حدث مشادة كلامية بين جابر و القاتل ، إنتهت بأن القاتل ركب الميكروباص الخاص بيه وداس على جوزى فرمة تحت كوتش العربية" ، و طالبت " أنا عايزة حق جوزى حرام إن عياله يتيتموا بدرى هنعيش إزاىلوحدينا ، راح سندى و ظهرى فى الدنيا " .

و ناشدت المسؤليين " حق جابر لازم يرجع ، إحنا مش عايشين فى غابة " ، و قالت " جوزى كان محبوب من العزبة كلها ،كان مش بيحب يزعل حد و مش بيحب المشاكل " .

القبض على الجاني وضبط أداة الجريمة

 

حيث قررت نيابة العامة بالبحيرة، حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل سائق زميله، دهسا بالسيارة بعد مشاجرةنشبت بينهما بسبب أسبقية تحميل الركاب بمركز أبو المطامير و كلفت النيابة العامة و المباحث بالتحري عن الواقعة للتوصل إلى ملابساتهاوتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بذلك وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان على الواقعة للاستماعإلى أقوالهم حول الواقعة لمعرفة أسباب وقوعها.

حيث تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة  إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوصولجثمان شاب في العقد الرابع من العمر إلى مستشفى أبو المطامير، إثر مشاجرة نشبت بينه وسائق آخر بسبب أسبقية تحميل الركاب، مما تسبب في وفاته.

بالانتقال والفحص تبين لضباط المباحث مقتل عزيز فتحي البدري عزيز 40 سنه مقيم بعزبة عاشور أبو المطامير، وكشفت تحريات المباحثنشوب مشاجرة بين المجني عليه وسائق آخر بسبب أسبقية تحميل الركاب قاما بالتعدي على بعضهما البعض وبعد انصراف الطرفين، قامالمتهم "كريم ع. م ”30 عاما مقيم بعزبة عوض بالتربص بالمجني عليه ودهسه بالسيارة، ليخرج جثة هامدة وتمكن ضباط مباحث مركز أبوالمطامير من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة لنفس السبب المشار إليه.

سائق ميكروباص قتل زميله القصة الكاملة دهس سائقين مشاجرة محافظة البحيرة مشادة كلامية جثة هامدة بث مباشر

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