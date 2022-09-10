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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شخصية حكيمة.. عمرو فهمي: كواليس لقائي بـ عمر الشريف لم تخلو من المرح

عمرو فهمى
عمرو فهمى

قال رسام الكاريكاتير عمرو فهمى ، إنه يقوم بكتابة ورسم الشخصيات الكاريكاتيرية ويختار الموضوع فى البداية الفكرة والتى تهم المواطن وفلسفة ووجهة نظر حتى تلقى إعجاب القارئ .


وأوضح “ فهمى “ خلال استضافته مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض والمذاع عبر فضائية الحياة  ، أنه قام برسم الفنان عمر الشريف وكان متوترا وقلق للغاية من مقابلة ” الشريف ”  والذى امتلك شخصية حكيمة وجذابة ولم يخلو حديثهما من المرح والسعادة .


ولفت إلى أن كواليس رسمته للفنانة كريمة مختار ب شخصية ماما نونا بمسلسل يتربى فى عزو اهتم فيها بمتابعة حلقات المسلسل من البداية حتى يخرج المنتج النهائى برسوماته بشكل مميز . 

 

عمرو فهمى المنتج كاريكاتير عمر الشريف إيمان أبو طالب

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