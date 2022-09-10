شخصية حكيمة.. عمرو فهمي: كواليس لقائي بـ عمر الشريف لم تخلو من المرح

قال رسام الكاريكاتير عمرو فهمى ، إنه يقوم بكتابة ورسم الشخصيات الكاريكاتيرية ويختار الموضوع فى البداية الفكرة والتى تهم المواطن وفلسفة ووجهة نظر حتى تلقى إعجاب القارئ .



وأوضح “ فهمى “ خلال استضافته مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنه قام برسم الفنان عمر الشريف وكان متوترا وقلق للغاية من مقابلة ” الشريف ” والذى امتلك شخصية حكيمة وجذابة ولم يخلو حديثهما من المرح والسعادة .



ولفت إلى أن كواليس رسمته للفنانة كريمة مختار ب شخصية ماما نونا بمسلسل يتربى فى عزو اهتم فيها بمتابعة حلقات المسلسل من البداية حتى يخرج المنتج النهائى برسوماته بشكل مميز .