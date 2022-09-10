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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ابنة ستيف جوبز تسخر من iPhone 14.. وعلامات خطيرة تخبرك أن هاتفك مخترق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

احذر .. علامات خطيرة تخبرك أن موبايلك مخترق


هناك ملفات ضارة أو روابط خبيثة يمكن أن تصيب جهازك دون علمك، حيث يمكن لشيء غير ضار مثل ملف PDF أن يحمل بعض البيانات الخبيثة التي تعمل على اختراقك فور النقر فوقها.

 

هواتف أندرويد تحصل قريبا على ميزة جبارة تنافس آيفون


تعمل شركة جوجل الأمريكية على إطلاق ميزة فائقة لمستخدمي هواتف أندرويد ضمن نظام تشغيلها القادم Android 13 ، والمقرر الإعلان رسميا عنه الشهر القادم، حيث ستغير هذه الميزة الطريقة التي تعمل بها الهواتف الذكية.

 

الآيفون شكل تاني.. ميزات جبارة قادمة لهاتفك بفضل iOS 16


يحصل مستخدمو هواتف آيفون خلال الأيام القلية القادمة على أكبر ترقية لهواتفهم مع إصدار شركة آبل لنظام التشغيل الأحدث iOS 16 في 12 سبتمبر المقبل، حيث سيوفر النظام الجديد عددا كبيرا من الميزات الجبارة التي ستغير شكل واستخدام هواتف آيفون.  

 

آبل تواجه مشكلات كبيرة مع هواتف iPhone 14 .. ما القصة ؟


تواجه شركة آبل الأمريكية عدد من المشكلات مع هواتف iPhone 14 وذلك بعد يومين فقط من الإعلان عن الهواتف رسميا، حيث عاني الكثير من المستخدمين من صعوبات عديدة عند طلب الهواتف للحجز المسبق، الأمر الذي أثار تساؤلات حول عدم تمكنها من توفير الهواتف للمستخدمين.

 

إيلون ماسك يؤكد تعاونه مع آبل لدعم آيفون بخدمة ستارلينك

 

أكد رجل الأعمال، إيلون ماسك، إجراء محادثات مع عدد من المسئولين في شركة آبل الأمريكية بشأن إمكانية دعم هواتف iPhone 14 وهواتف آيفون الأخرى بخدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي، والتى تعمل من خلال الأقمار الصناعية.

 


لهذا السبب.. ابنة ستيف جوبز تسخر من هواتف آيفون iPhone 14

 

سخرت إيف جوبز، ابنة أسطورة آبل الراحل والمؤسس المشارك، ستيف جوبز، من سلسلة هواتف آيفون iPhone 14، والتي أعلنت عنها شركة آبل أول أمس، كأحدث سلسلة هواتف رئيسية لها للعام الحالي.

 

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