أخبار التكنولوجيا| ابنة ستيف جوبز تسخر من iPhone 14.. وعلامات خطيرة تخبرك أن هاتفك مخترق

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



هناك ملفات ضارة أو روابط خبيثة يمكن أن تصيب جهازك دون علمك، حيث يمكن لشيء غير ضار مثل ملف PDF أن يحمل بعض البيانات الخبيثة التي تعمل على اختراقك فور النقر فوقها.



تعمل شركة جوجل الأمريكية على إطلاق ميزة فائقة لمستخدمي هواتف أندرويد ضمن نظام تشغيلها القادم Android 13 ، والمقرر الإعلان رسميا عنه الشهر القادم، حيث ستغير هذه الميزة الطريقة التي تعمل بها الهواتف الذكية.



يحصل مستخدمو هواتف آيفون خلال الأيام القلية القادمة على أكبر ترقية لهواتفهم مع إصدار شركة آبل لنظام التشغيل الأحدث iOS 16 في 12 سبتمبر المقبل، حيث سيوفر النظام الجديد عددا كبيرا من الميزات الجبارة التي ستغير شكل واستخدام هواتف آيفون.



تواجه شركة آبل الأمريكية عدد من المشكلات مع هواتف iPhone 14 وذلك بعد يومين فقط من الإعلان عن الهواتف رسميا، حيث عاني الكثير من المستخدمين من صعوبات عديدة عند طلب الهواتف للحجز المسبق، الأمر الذي أثار تساؤلات حول عدم تمكنها من توفير الهواتف للمستخدمين.

أكد رجل الأعمال، إيلون ماسك، إجراء محادثات مع عدد من المسئولين في شركة آبل الأمريكية بشأن إمكانية دعم هواتف iPhone 14 وهواتف آيفون الأخرى بخدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي، والتى تعمل من خلال الأقمار الصناعية.

سخرت إيف جوبز، ابنة أسطورة آبل الراحل والمؤسس المشارك، ستيف جوبز، من سلسلة هواتف آيفون iPhone 14، والتي أعلنت عنها شركة آبل أول أمس، كأحدث سلسلة هواتف رئيسية لها للعام الحالي.