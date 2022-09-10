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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر .. علامات خطيرة تخبرك أن موبايلك مخترق

احذر .. علامات خطيرة
احذر .. علامات خطيرة تخبرك أن جهازك مخترق

هناك ملفات ضارة أو روابط خبيثة يمكن أن تصيب جهازك أو موبايلك  أو هاتفك دون علمك، حيث يمكن لشيء غير ضار مثل ملف PDF أن يحمل بعض البيانات الخبيثة التي تعمل على اختراقك فور النقر فوقها.

 

كما أن هناك طرق عديدة للغاية يمكن من خلالها اختراق جهازك بطرق سريعة، ومن هذه الطرق أيضا هناك  طريقة تسمى مبادلة بطاقة SIM وهي أكثر استهدافًا، حيث  يتصل أحد الهاكرز  بشركة الهاتف الخاصة بك ويتظاهر بأنه أنت ، ويطلب بطاقة SIM جديدة ويقوم بفصل خطك القديم ونقل كل بياناتك إلى جهازه. 

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وذكر موقع CSO Online عدد من العلامات التي يجب الانتباه إليها والتي تؤكد تعرضك للاختراق، حيث أن الكثيرين من الضحايا في كثير من الأحيان لا يستطيعون اكتشاف إذا ما تم اختراقهم بالفعل .   

 

علامات تؤكد تعرض جهازك لاختراق

 

 تحصل على رسالة غامضة تطالبك بدفع الأموال 

واحدة من أسوأ الرسائل التي يمكن لأي شخص رؤيتها على الجهاز الخاص به هي الاستيلاء المفاجئ على البيانات لإخبار الضحية بأن جميع بياناته مشفرة مع طلب مبلغ مالي لإلغاء قفل البيانات أو تسريبها.

 

تحصل على رسالة وهمية لمكافحة الفيروسات

تحصل على رسالة منبثقة على جهازك تخبرك بأن جهازك مخترق، وتتظاهر الرسالة المنبثقة بأنها أحد منتجات فحص مكافحة الفيروسات وتزعم أنها عثرت على عشرات أو أكثر من حالات الإصابة بالبرامج الضارة على الجهاز الخاص بك. 

 

يتم إعادة توجيه عمليات البحث على الإنترنت

يكسب العديد من المخترقين من خلال إعادة توجيه متصفحك إلى مكان لا تريد الذهاب إليه، حيث يتم الدفع للمخترق عن طريق الحصول على نقراتك للظهور على موقع الويب الخاص بشخص آخر، وغالبًا لا يعرف المستخدمون أن النقرات على موقعهم ناتجة عن إعادة توجيه ضارة.

 

تشاهد نوافذ منبثقة متكررة وعشوائية


هذه العلامة الشائعة التي تشير إلى تعرضك للاختراق هي أيضًا واحدة من أكثر العلامات المزعجة، حيث عندما تحصل على نوافذ منبثقة عشوائية في المتصفح من مواقع الويب التي لا تنشئها عادةً ، يكون نظامك قد تعرض للاختراق.

 

يتلقى أصدقاؤك دعوات منك على مواقع التواصل الاجتماعي لم ترسلها


وقد تتلقى أنت أو أصدقاؤك طلبات صداقة أو رسائل عندما تكون متصلاً  على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذه الحالة إما أن المخترق يتحكم في موقع الوسائط الاجتماعية الخاص بك ، أو أنشأ صفحة زائفة أخرى شبه متشابهة ، أو قمت أنت أو وأصدقائك بتثبيت تطبيق خبيث. 

علامات خطيرة تؤكد اختراقك ملفات ضارة روابط خبيثة اختراق هاكرز الفيروسات البرامج الضارة تعرضك للاختراق

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