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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش بس سرعة.. اعرف فايدة الفلاشات المنتشرة على بعض الطرق

الطرق السريعة
الطرق السريعة

قال  اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن  البعض يسأل كيف تكون الكاميرا ردار والإجابة أن الشخص عندما يدخل طريق سريع يأتي عند الكاميرا ويهدئ السرعة وقبل ما يخرج من الطريق يهدئ السرعة ولكن الكاميرا تحسب الفرق بين التوقيت الكاميرا الأولى والثانية وتحدد السرعة، وهذه الكاميرات منتشرة في القاهرة كلها.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"  معظم الطرق السريعة تشهد تطوير كبير في منظومة المراقبة المرورية والمخالفات.


وأضاف:"الكاميرا الموجودة في الطرق السريعة ومعاها فلاش ليس هدفها السرعة فقط كما تصور البعض وإنما هذه الكاميرات مرتبطة بنظام تحليل الصورة والبيانات بمعني إذا كان الشخص لا يربط حزام الأمان سوف يحصل على مخالفة، أو يتحدث في المحمول وغيرها من المخالفات.

مساعد وزير الداخلية وزير الداخلية ام بي سي مصر الطرق السريعة عمرو أديب

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