عمرو أديب يناشد الرئيس السيسي :عاوزين مبادرة 100 مليار دولار تصدير



أشاد الإعلامي عمرو أديب، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي، مضيفا:" "الرئيس السيسي سيجتمع مع شهبندر تجار مصر".



وأوضح عمرو أديب خلال برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" زي ما عملت 100 مليون صحة يا ريس، لازم تعمل 100 مليار دولار تصدير".



وأكمل عمرو أديب:"يجب أن يكون هدف المؤتمر الاقتصادي وضع خطة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا، لازم نخرج من المؤتمر بخطة اقتصادية كبيرة".

وأختتم حديثه،:" "إحنا سلمنا الرئيس عبدالفتاح السيسي عربية بايظة، واستمرينا لعدة سنوات نحاول إصلاح هذه العربية والعربية بدأت تمشي".