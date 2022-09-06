عمرو أديب يستنكر ارتفاع أسعار البيض.. فيديو

استنكر الإعلامي عمرو أديب، زيادة أسعار البيض، معقبا: "مصر لها خصوصية جميلة إن الأسعار أما تزيد في العالم في مصر تزيد امبارح".

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "عندما تنخفض الأسعار في الخارج في مصر لا تنخفض أبدا".





وفي سياق آخر، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إنه كلما ارتفع سعر مدخلات الإنتاج كلما ارتفعت المخرجات.

وأضاف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كان لدينا مشكلة في مستلزمات الإنتاج لأننا نستورد ما يقرب من 80٪ من مستلزمات الإنتاج”، موضحا: "الجميع يترك عملية الإنتاج من البداية ويتمسك بالمنتج النهائي".

وأضاف: "سعر طن العلف العام الماضي كان بـ7 آلاف جنيها، وصل إلي 13.400 جنيها"٫ متابعا: "نريد تسليط الضوء على مدخلات الإنتاج ومعرفة سبب ارتفاع أسعارها".



وأشار عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة،: "سعر الذرة الأصفر في بداية هذا الشهر كان بـ7600 ووصل اليوم إلى أكثر من 10 آلاف جنيها"، متسائلا: "السعر العالمي ينخفض لكن في مصر يرتفع".

أسعار البيض



واسترسل عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة،: "أسعار البيض 64.5 جنيها في المزرعة سواء الأبيض أو الأحمر"، مشددا: "لا بد من وجود رقابة صارمة على كل المستوردين من أجل انخفاض الأسعار مرة أخرى".

وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، : "سعر كرتونة البيض تجاوزت الـ70 جنيها في المحلات، ولا يوجد أحد في الحلقات الوسيطة يخسر، والذي يخسر المنتج الرئيسي والزبون"، معقبا: "إذا ارتفعت مدخلات الإنتاج سترتفع الأسعار لذلك أناشد الجهات المعنية بمراقبة المستوردين لضبط الأسعار".

