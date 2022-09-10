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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الجوزاء الأبرز.. أفضل 4 أبراج تسافر معاهم | بيعيشوا اللحظة

ابراج تحب السفر
ابراج تحب السفر

الرحلة ليست ممتعة بدون رفقاء السفر، تأخذ رحلة مع الرفقاء المناسبين متعة السفر إلى مستوى أعلى وتجعلها أكثر حيوية وإثارة للاهتمام وغرابة.

إذا كنت لا تفكر مرتين عندما يتعلق الأمر بالسفر ، فيجب أن تبحث عن الشريك المناسب لرحلتك القادمة، ولكن كيف تعرف ما إذا كان الشخص سيتوافق مع مستوى سفرك أم لا، تعرف على افضل رفيق للسفر من خلال علم التنجيم.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 10 سبتمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 9 سبتمبر 2022.. نصيحة مهمة لكل برج

برج الجوزاء والسفر 

يعرف عن الجوزاء بأنه أفضل رفقاء على طول الطريق ويحب أن يكون في الوقت الحالي ويؤمن بالاستمتاع بالوجهة قدر الإمكان، إنهم يحبون استكشاف الأشياء جيدًا وطبيعتهم هي إضافة مثالية لرفاقهم، يمكنهم بسهولة مطابقة أجواء أي شخص وهم منفتحون دائمًا على الانغماس في الرياضات والألعاب المغامرة.

برج الحمل والسفر

يعتبر برج الحمل بارزًا لروح المغامرة وبالتالي يمكن أن يكون شريكا مثاليا للقيام برحلة، يضع مواليد الحمل الخطط ويسعى جاهدًا للبحث حتى يتمكنوا من استكشاف كل الأشياء في مكان ما ولا يقولون أبدًا لا لرحلة طويلة.

برج السرطان والسفر

يريد برج السرطان تجربة سفر مثيرة وتملأ معرضهم وعقولهم بتجارب يصعب نسيانها، إنهم لا يتعبون أبدًا وهم دائمًا يبحثون عن أماكن جديدة وجميلة مع الحرص على استكشاف العادات والتقاليد والمهرجانات التقليدية والطعام وما إلى ذلك.

برج القوس والسفر

إن برج القوس مغامر وعفوي، يمكنهم التوجه إلى أي مكان دون الكثير من التفكير ويمكن لروح الفكاهة لديهم أن تبقي الرحلة بأكملها حية ومليئة بالضحك والابتسامات اللامتناهية. 

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