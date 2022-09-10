عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: محمد عواد حارس مرمى ممتاز

صدى البلد

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق رسالة دعم  لمحمد عواد حارس مرمي الزمالك   بعد الهزيمة من فريق الهلال السعودي وخسارة لقب كأس سوبر لوسيل "السوبر المصري السعودي".

و كتب فرج عامر عبر تويتر : محمد عواد حارس مرمى ممتاز ، وجوده مهم علشان الشناوي يحافظ علي مستواه وما يطلعش من مرماه كتير.

بيمثلوا على الحكام.. مشجع الهلال يصف لاعبا الزمالك بـ عادل إمام كرة القدم..فيديو

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو


فاز فريق الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل- السوبر المصري السعودي، بعد فوزه على نظيره الزمالك 4-1 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

 

في المباراة التي أقيمت مساء امس الجمعة، على إستاد لوسيل أكبر الملاعب بالدوحة والتي تستضيف مونديال قطر 2022.

 

مكافأة البطولة
وحصل فريق الهلال الفائز بلقب بطولة كأس سوبر لوسيل على مليون ونصف دولار، بينما حصل الزمالك على مليون دولار.

اللاعب محمد عواد الزمالك الهلال السعودي هزيمة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

مشاهدة الزمالك والهلال بث مباشر الآن (1-1) بكأس سوبر لوسيل.. لحظة بلحظة

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

غلط.. دينا الشربيني تفجر مفاجأة عن إخفائها الزواج من عمرو دياب |فيديو

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

شعبة الأجهزة الكهربائية تطلب مقابلة وزير الصناعة لحل مشكلات الإنتاج المحلي

أحمد السقا يعاتب أمير كرارة : مبتسألش عليا ليه ؟

دعاء لهداية الأبناء وصلاح أحوالهم.. للحبيب والعاصي والعنيد

استخرج بطاقتك وشهادة الميلاد من قوافل الأحوال المدنية بالشوارع .. تعرف على الأماكن

لماذا فشلت أوروبا فى تحديد سقف لسعر الغاز الروسي؟

كلنا فخورين بيك ...دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فمه يستوعب 4 برجر.. شاهد صاحب أكبر فتحة فك في العالم

مفاجأة دينا الشربيني للهضبة.. رد فعل غير متوقع من أبناء عمرو دياب

شبهه مامتها جدا.. ظهور يثير الجدل لشيرين رفقة ابنتها|شاهد

أسنان شفافة و117 عظمة مكسورة.. معجزة تنقذ شابة من معاناة

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ