فرج عامر: محمد عواد حارس مرمى ممتاز

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق رسالة دعم لمحمد عواد حارس مرمي الزمالك بعد الهزيمة من فريق الهلال السعودي وخسارة لقب كأس سوبر لوسيل "السوبر المصري السعودي".

و كتب فرج عامر عبر تويتر : محمد عواد حارس مرمى ممتاز ، وجوده مهم علشان الشناوي يحافظ علي مستواه وما يطلعش من مرماه كتير.



فاز فريق الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل- السوبر المصري السعودي، بعد فوزه على نظيره الزمالك 4-1 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

في المباراة التي أقيمت مساء امس الجمعة، على إستاد لوسيل أكبر الملاعب بالدوحة والتي تستضيف مونديال قطر 2022.

مكافأة البطولة

وحصل فريق الهلال الفائز بلقب بطولة كأس سوبر لوسيل على مليون ونصف دولار، بينما حصل الزمالك على مليون دولار.