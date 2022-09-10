عمر كمال: عملت فى بنزينة قبل الفن..وسأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام

حل الفنان عمر كمال ضيفا على برنامج تفاعلكم المذاع على قناة العربية ، حيث كشف عن رحلة صعوده الى عالم الفن .

وتابع عمر كمال قائلاً : ان جيت للفن من تحت البلاط ، ولكن فى ناس عايزة الفنان يكون مولود وفى بوقه معلقة دهب ، وفي ناس قربيين مني بيحسدوني ، وشايفين اللى وصلته ليه كثير ، رغم اني قبل الفن كنت بشتغل فى بنزينه وفيه ناس أصحاب عربيات مكنوش حتي بينزلوت الشباك يتكلموا معانا ، وكنت بقول ربنا يزيدهم ويديني .

كما أعلن الفنان عمر كمال فى تصريحات تليفزيونية عن سر انفصاله عن سيدة كان من المقرر أن تكلل علاقتهما بالزواج ، قبل ان يتم الانفصال بينهم .

وتابع عمر كمال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج تفاعكلم : كان من المفترض أن أقوم بالإقدام على خطوة الزواج فى نهاية الصيف الحالى ، ولم يحدث توافق .

وتابع عمر كمال : لم أعلن عن اسم السيدة التى كنت على علاقة حب بها ، فعلى الرغم من أن الصحافة سردت بعض الأسماء إلا أنني لم أبوح بالاسم .

وأضاف عمر كمال : قرارى بعدم الإعلان عن اسمها لأني هحاسب على فاتورة أي شىء بتعمله فى النهاية سيقولون زوجة أو خطيبة عمر كمال ، لذا فالإعلان عن أسم اي سيدة ارتبط بها سيكون قبل الفرح بأيام .