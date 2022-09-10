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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال: عملت فى بنزينة قبل الفن..وسأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام

عمر كمال
عمر كمال

حل الفنان عمر كمال ضيفا على برنامج تفاعلكم المذاع على قناة العربية ، حيث كشف عن رحلة صعوده الى عالم الفن . 

وتابع عمر كمال قائلاً : ان جيت للفن من تحت البلاط ، ولكن فى ناس عايزة الفنان يكون مولود وفى بوقه معلقة دهب ، وفي ناس قربيين مني بيحسدوني ، وشايفين اللى وصلته ليه كثير ، رغم اني قبل الفن كنت بشتغل فى بنزينه وفيه ناس  أصحاب عربيات مكنوش حتي بينزلوت الشباك يتكلموا معانا ، وكنت بقول ربنا يزيدهم ويديني .

كما أعلن الفنان عمر كمال فى تصريحات تليفزيونية عن سر انفصاله عن سيدة كان من المقرر أن تكلل علاقتهما بالزواج ، قبل ان يتم الانفصال بينهم .

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وتابع عمر كمال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج تفاعكلم : كان من المفترض أن أقوم بالإقدام على خطوة الزواج فى نهاية الصيف الحالى ، ولم يحدث توافق  .

وتابع عمر كمال : لم أعلن عن اسم السيدة التى كنت على علاقة حب بها ، فعلى الرغم من أن الصحافة سردت بعض الأسماء إلا أنني لم أبوح بالاسم .

وأضاف عمر كمال : قرارى بعدم الإعلان عن اسمها لأني هحاسب على فاتورة أي شىء بتعمله فى النهاية سيقولون زوجة أو خطيبة عمر كمال ، لذا فالإعلان عن أسم اي سيدة ارتبط بها سيكون قبل الفرح بأيام .

عمر كمال عادل إمام برنامج تفاعلكم خطيبة عمر كمال برنامج تفاعكلم محمد عشوب

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