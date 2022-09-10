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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 طرق لتقليل التعرق.. مشاكل الجهاز العصبي والأطعمة الحارة أبرز الأسباب

التعرق
التعرق

التعرق طبيعي وصحي ، خاصة عندما ترتفع درجة حرارة جسمك، كما هو الحال عند ممارسة الرياضة لكن في بعض الأحيان ، قد يكون التعرق مفرطًا أو محرجًا وهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إيقافه.

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ما هو فرط التعرق؟


وفقا لما نشره موقع هيلثي أن فرط التعرق هو التعرق الذي لا ينتج عن ممارسة الرياضة أو الحرارة ويعتبر غير طبيعي أو مفرط يحدث هذا غالبًا بسبب فرط نشاط الأعصاب التي ترسل إشارات إلى الغدد العرقية.

فرط التعرق الثانوي 

هو التعرق المفرط بسبب مشكلة طبية أساسية مثل مرض السكري وانقطاع الطمث والالتهابات ومشاكل الجهاز العصبي ومشاكل الغدة الدرقية .

ما يقرب من 3 ٪ من الأمريكيين يعانون من فرط التعرق ، حيث يتعرقون بشكل مفرط في اليدين والقدمين و / أو الإبطين. يمكن أن تساهم الحالات الطبية الأخرى ، بما في ذلك الاضطرابات الهرمونية ، في التعرق المفرط.

كيفية تقليل التعرق


إذا كنت ترغب في تقليل التعرق ، فهناك بعض النصائح والحيل وتغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تساعدك.  

1. استخدم مضاد التعرق
مضاد التعرق هو مادة موضعية تسد الغدد العرقية. تحتوي مضادات التعرق على معادن مثل الزنك والألمنيوم التي تسد المسام من إطلاق العرق. يختلف هذا عن مزيل العرق الذي يغطي فقط رائحة أو رائحة العرق.

في حين أن مضادات التعرق هي الأكثر شيوعًا في منطقة الإبط ، يمكن أيضًا استخدامها على اليدين والقدمين والوجه للأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق ، وهي حالة طبية تسبب التعرق المفرط. وتتوفر مضادات التعرق الأقوى بوصفة طبية  .

نصائح لاستخدام مضادات التعرق لإيقاف التعرق:

 يجب وضع مضادات التعرق قبل البدء في التعرق حتى تعمل بفعالية. قال شاينهاوس: "المفتاح هو وضعها على الجلد الجاف حتى يتمكنوا من تكوين بلورات الملح في قناة العرق". المعادن الموجودة في مضاد التعرق ، مثل الملح ، تسد قنوات العرق وتمنع العرق من الهروب. 
 

يمكن وضع مضادات التعرق في الليل ، وغالبًا ما تستمر حتى اليوم التالي. تقول تارا ل.كوفمان ، طبيبة الأمراض الجلدية في مستشفى جامعة ستوني بروك: "يعد استخدام مضادات التعرق في الليل أمرًا مثاليًا لأن درجة حرارة الجسم منخفضة وغالبًا ما يكون الجلد أكثر جفافًا ، مما يسمح بتطبيق أكثر فعالية".


ضع في اعتبارك الحلاقة. يقول كوفمان: " يمكن أن تساعد حلق شعر الإبط في جعل مضادات التعرق أكثر فعالية وتقليل الرائحة الناتجة عن التعرق".

2. الحد من الأطعمة الحارة أو الدهنية أو المالحة 


يمكن أن يؤثر ما تأكله وتشربه على مقدار تعرقك. وفقًا لكوفمان ، يمكن أن تزيد الأطعمة التالية من التعرق:

الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار أو الفلفل الحار، نظرًا لأن جسمك يعالج الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الحارة ، يمكن أن يرتفع معدل ضربات قلبك ، مما يرفع درجة حرارة الجسم الداخلية ويسبب لك التعرق. 


الأطعمة الدهنية والمعالجة ، مثل النقانق المعلبة. يحتاج جسمك إلى العمل بجدية أكبر لمعالجة هذه الأطعمة الدهنية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. 


الأطعمة شديدة الملوحة ، مثل رقائق البطاطس. قد يحاول جسمك معالجة الملح الزائد عن طريق التعرق. 


يقول كوفمان: "التغييرات الغذائية لتقليل هذه الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى تنظيم أفضل لدرجة حرارة الجسم وتقليل التعرق".

بدلًا من ذلك ، يجب أن تستهلك الفواكه والخضروات التي تحتوي على الكثير من الماء ويمكن أن تساعد في الحفاظ على برودة جسمك. 

3. ابق رطبًا


يقول شاينهاوس إن شرب الماء يمكن أن يساعد في تبريد الجسم وتقليل التعرق.

هناك طريقة بسيطة للتأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء كل يوم. اقسم وزنك (بالجنيه) إلى النصف - هذا هو عدد أوقية الماء التي تحتاجها.

يقول كوفمان تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول . كلتا هاتين المادتين يمكن أن ترفع معدل ضربات قلبك مؤقتًا ، وتزيد من درجة حرارتك وتجعلك تتعرق ، مما يؤدي إلى جفافك في هذه العملية - على عكس ما تريد.

4. ارتداء ملابس تسمح بمرور الهواء


لتجنب التعرق ، يجب أن تحافظ على برودة جسمك. اختر الملابس الفضفاضة المصنوعة من الأقمشة التي تسمح بمرور الهواء ، مثل القطن أو الكتان أو القماش الذي يمتص الرطوبة.

يقول كوفمان: تجنب المواد الضيقة والألياف الاصطناعية مثل النايلون أو الحرير الصناعي أو الحرير ، والتي يمكن أن تجعلك تشعر بالحرارة والعرق أكثر. من المحتمل ألا يُحدث لون ملابسك فرقًا كبيرًا .

 5. النظر في العلاجات الطبية 


إذا كنت تتعرق بشكل مفرط على أساس ثابت ، فقد حان الوقت للتحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية. قد تكون هناك أسباب أساسية للتعرق.

هناك خيارات للعلاج الطبي سواء كان ذلك بسبب مشكلة طبية أو فرط نشاط الغدد العرقية. تتضمن بعض هذه الخيارات ما يلي:

الكريمات الموضعية: 

قد يصف الطبيب كريمًا موضعيًا يحتوي على جليكوبيرولات ، والذي يمكن استخدامه للتعرق المفرط في الوجه. 
 

مضادات التعرق بوصفة طبية: 

تحتوي مضادات التعرق القوية التي تصرف بوصفة طبية ، مثل Drysol ، على كلوريد الألومنيوم أكثر من الخيارات المتاحة دون وصفة طبية (OTC). يساعد هذا المكون في سد قنوات العرق في العديد من مضادات التعرق التي تصرف بدون وصفة طبية.
البوتوكس: 

تعمل حقن البوتوكس عن طريق سد الأعصاب التي ترسل إشارات لجسمك للتعرق. إنه حل مؤقت لأن الحقن يستمر لمدة 6 إلى 12 شهرًا. 
دواء منع الأعصاب: 

هناك بعض الأدوية ، مثل أوكسي بوتينين ، التي يمكنها منع بعض الرسائل الكيميائية والأعصاب في جسمك. 
الجراحة: 

هناك عدد قليل من الخيارات الجراحية لوقف التعرق المفرط. هناك عملية جراحية لإزالة الغدد العرقية وجراحة الأعصاب لتقليل إشارات التعرق. 

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