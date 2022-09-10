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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 5 جنيهات.. حضري واقي شمسي منزلي يحمي البشرة من الاسمرار

واقي شمس
واقي شمس

يعاني الكثيرين من الأشخاص من تصبغ البشرة لذلك يبحثون دائما عن أفضل الطرق التي تؤديّ إلى تفتيح البشرة بشكل سريع وسهل ومضمون وخاصّة في فصل الصيف . وبدايات الخريف حيث أن البشرة تتأثر بأشعة الشمس صيفا مما يؤثر على لونها بشكلٍ واضح .

وصفة تؤدي إلى تفتيح البشرة

كشف موقع هيلثي عن وصفة تؤدي إلى تفتيح البشرة, و تنقيتها والتخلص من الاسمرار الناجم عن التعرض للشمس, يمكنك تباع الوصفة من أجل تحضير واقي شمسي منزلي يكون عاملا مساعدا على عدم اسمرار البشرة .

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الحليب والبطاطا لتبييض البشرة :


لا يخلوا منزل من وجود الحليب والبطاطا فيه يمكنك أخذ القليل من الحليب وحبة بطاطا ويمكنك شراء البطاطا والحليب كمية لا تكلفك كثيرا فى حدود خمس جنيهات فقط ، ربع بطاطا وكيس حليب بودة صغير أو حليب عادى أقل كمية.

طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة

 حيث نأتي بكميّة من البطاطا مع كميّة من اللّبن ونقوم بوضع البطاطا على النّار لغليها وهي مقشّرة ثم نقوم بإزالة الماء عن البطاطس وتصفيتها كل في إناء، ومن ثم نقوم بإضافة اللّبن إلى البطاطا بعد ان تكون البطاطا قد بردت، ونقوم بتجهيز المزيج وتعبئته في علبة ووضعها في الثلاجة وقبل الاستعمال يجب رج الزجاجة جيّداً.

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