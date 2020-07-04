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مرأة

صن بلوك ومحفز كولاجين بمكونات منزلية

السبت 04/يوليه/2020 - 11:32 م
صن بلوك ومحفز كولاجين
صن بلوك ومحفز كولاجين بمكونات منزلية
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اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات والفتيات من اسمرار البشرة والتهابات الجلد واحمراره نتيجة التعرض للشمس مما يجعلهن يبحثن دائما عن واقى شمس طبيعى وفعال فى الحماية من آثار الشمس الضارة.

وذكر موقع "بولد سكاى " ان ماسك زيت الزيتون والطماطم فعال فى حماية البشرة من اشعة الشمس الضارة المنتشرة خلال الصيف.
كشفت دراسة حديثة أن قناع الطماطم وزيت الزيتون يحمي من أضرار أشعة الشمس ويعزز إنتاج الكولاجين القادر على الحماية من هور التجاعيد وعلاجها.
يعتقد العلماء أن مادة الليكوبين الموجودة في الطماطم هى السر وراء فاعلية هذه الوصفة فضلا عن العناصر العديدة الموجودة فى زيت الزيتون .
كما انه لايقتصر استخدامهما كقناع بل يمكن اعداد صلصة الطماطم وزيت الزتون وتناولها  فهى جيدة للجهاز الهضمى والبشرة.
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