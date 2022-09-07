بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أجمل إطلالات كندة علوش

تصدرت الفنانة كندا علوش مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد مداخلة هاتفية لها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON".

وقالت الفنانة كندة علوش، إن تواجدها في مهرجان فينيسيا السينمائي لفيلم "نزوح" بغض النظر عن إنجابها لطفلها لكنها في الظروف العادية ليست من مفضلي التألق والملابس.

وتابعت “علوش” مش بعرف أعمل ده في العادي لكن في ظل ظرف صعب وهو الولادة بيبقى الموضوع اصعب خاصة مع الإحساس بالذنب ناحية الطفل.

واعتادت الفنانة كندا علوش على الظهور بطبيعتها بدون تكلف، وكما قالت فى حديثها أنها بغض النظر عن إنجابها لطفلها لكنها في الظروف العادية ليست من مفضلي التألق والملابس .

وتميل كندا علوش إلي اختيار الملابس الفضفاضة المريحة التى تتميز بالأناقة وتبرز أنوثتها بالإضافة إلي ذلك تعتمد على الفساتين المصنوعة من الأقمشة الراقية من الحرير أو القطن بجانب القصات اللاتي تتناسق مع قوامها.

أما من الناحية الجمالية، فتعتمد كندا علوش على تسريحات الشعر البسيطة المندسلة عبر الأكتاف المتنوعة وتظهر من حين لأخر بدون مكياج تماما وبأطلالة طبيعية ، بينما تتبع أحيانا بعض لمسات المكياج البسيطة المتناسقة التي تبرز جمال ملامحها ،ومن أبرز تصريحاتها حيث علقت على صوره لها بدون مكياج تماما ونشرتها على حسابها الشخصي بمواقع التواصل الأجتماعي إنستجرام سابقا “ بفضل اطلع بالمراية وشوف وشي متل ماهو.. وبس اضطر حط ميك آب أحياناً مابعرف حالي بحسو متل الماسك او كإنو وش لحدا تاني، الوجه مرآة القلب”.

إليكم إطلالات كندا علوش ..صور

كندا علوش

كندا علوش

كندا علوش

كندا علوش

كندا علوش

كندا علوش

كندا علوش

كندا علوش

كندا علوش

كندا علوش