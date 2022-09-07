عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أجمل إطلالات كندة علوش

كندا علوش
كندا علوش

تصدرت الفنانة كندا علوش مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد مداخلة هاتفية لها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON".

وقالت الفنانة كندة علوش، إن تواجدها في مهرجان فينيسيا السينمائي لفيلم "نزوح"  بغض النظر عن إنجابها لطفلها لكنها في الظروف العادية ليست من مفضلي التألق والملابس.

وتابعت “علوش”  مش بعرف أعمل ده في العادي  لكن في ظل ظرف صعب وهو الولادة   بيبقى الموضوع اصعب خاصة مع الإحساس بالذنب ناحية الطفل.

واعتادت الفنانة كندا علوش على الظهور بطبيعتها بدون تكلف، وكما قالت فى حديثها أنها بغض النظر عن إنجابها لطفلها لكنها في الظروف العادية ليست من مفضلي التألق والملابس .

وتميل كندا علوش إلي اختيار الملابس الفضفاضة المريحة التى تتميز بالأناقة وتبرز أنوثتها بالإضافة إلي ذلك تعتمد على الفساتين المصنوعة من الأقمشة الراقية من الحرير أو القطن بجانب القصات اللاتي تتناسق مع قوامها.

أما من الناحية الجمالية، فتعتمد كندا علوش على تسريحات الشعر البسيطة المندسلة عبر  الأكتاف المتنوعة وتظهر من حين لأخر بدون مكياج تماما وبأطلالة طبيعية ، بينما تتبع أحيانا بعض لمسات المكياج البسيطة المتناسقة التي تبرز جمال ملامحها ،ومن أبرز تصريحاتها حيث علقت على صوره لها بدون مكياج تماما ونشرتها على حسابها الشخصي بمواقع التواصل الأجتماعي إنستجرام سابقا  “ بفضل اطلع بالمراية وشوف وشي متل ماهو.. وبس اضطر حط ميك آب أحياناً مابعرف حالي بحسو متل الماسك او كإنو وش لحدا تاني، الوجه مرآة القلب”.

 إليكم إطلالات كندا علوش ..صور 

كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
كندا علوش
لميس الحديدي مكياج كندا الفنانة كندا علوش كندا علوش جوجل مؤشر البحث جوجل ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

بعد اعترافها بحبها.. البلوك ينهي علاقة طليقة الفيشاوي وعمر كمال

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

نزيف حاد وطبيب مرتعش.. ندى دخلت تضع مولودها فخرجت جثة هامدة| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

كندة علوش عن أصالة: بشوف حالي فيها وما بتشبه حدا

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

إليسا تهنئ أصالة بعيد ميلادها: بحبك وفخورة بصداقتنا

استقالة المستشارة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. اعرف نتيجتك برقم الجلوس عبر هذا الرابط

لو أخرجت الزكاة من المبلغ المدخر لن أستطيع الزواج فماذا أفعل.. الإفتاء تجيب

عدّاء أوليمبي.. وفاة مأساوية لبطل جزر الباهاما قبل عيد ميلاده بأيام |شاهد

مفاوضات جادة من الإسماعيلي مع إيهاب جلال

بينها رسومات من سفر الخروج..استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

الذهب يتراجع بقوة.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكملات تغفل عنها الحامل .. تجنب الطفل الإصابة بحساسية الصدر

فلورنس بيو تتصدر تريند جوجل بفستان حفل افتتاح فيلم Don’t Worry Darling

ماذا يحدث عند وضع البصل على الشعر

سر توتر وعصبية مواليد برج الجوزاء.. حيل لعلاج المشاكل والحسد| تعرف عليها

فيديو

هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك .. عفاف شعيب تهاجم مروجي شائعة وفاتها

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ